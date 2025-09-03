快訊

PEKO迷暴動！ 「拉亞漢堡 x 不二家」早餐夢幻聯動　7款「草莓煉乳新品」 買套餐再抽日本機票

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

PEKO迷快衝！ 「拉亞漢堡 x 不二家」夢幻聯名，直接把草莓煉乳搬進早餐界，推出7款超夢幻新品，還有粉嫩粉嫩的可愛PEKO包裝，光看就讓少女心大爆發。不僅如此，買套餐還送超實用的保溫袋，消費滿額還有機會抽中日本來回機票哦！

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

拉亞漢堡即日起至11/24限時推出「草莓煉乳系列早餐」，主打使用日本岩手縣煉乳，將濃郁奶香與酸甜草莓結合。最吸睛的「草莓煉乳鮭魚芝加哥堡」，選用北海道鮭魚排，搭配特製草莓煉乳醬，鹹甜交織超驚喜；另一款「草莓煉乳香蕉蛋餅」，則把台式蛋餅玩出新花樣，酥脆外皮配上香甜香蕉與煉乳，意外好吃。

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

拉亞漢堡還端出多款日系烘焙美食，包括「草莓煉乳可頌」、「草莓煉乳貝果」、「草莓煉乳湯種吐司」、「草莓煉乳皇后奶油吐司」，價位39元起，搭配一杯香濃「草莓煉乳拿鐵」，無論早餐或下午茶都超療癒。

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

此回限定聯名活動還推出多重好康，只要透過Laya NOW App點購任一PEKO聯名商品，單筆消費滿200元並使用線上支付，就能獲得抽獎資格，有機會抽中「說走就走日本之旅」機票！另外，Uber Eats推出聯名新品8折優惠，foodpanda消費滿260元直接現折90元，讓你輕鬆把夢幻早餐送到家。

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

早餐 不二家 拉亞漢堡

