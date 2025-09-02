跩萌「芥末熊」登台！ CAFE!N×WASABI BEAR聯名 20款超萌「咖啡杯、玩偶、飲品餐點」限定必收
韓國超人氣IP「WASABI BEAR」強勢登台！咖啡品牌CAFE!N宣布將即日起與WASABI BEAR展開聯名企劃，讓跩萌又酷帥的芥末熊家族霸氣進駐，超過20款全新飲品、輕食甜點與周邊商品同步登場，從玩偶、吊飾到咖啡杯、購物袋一口氣齊發，粉絲們快衝一波！
芥末熊霸氣登場 CAFE!N限定設計超萌咖啡杯
CAFE!N攜手韓國爆紅角色「WASABI BEAR」推出聯名企劃，店內特別設計了三款咖啡紙杯，分別代表「芥末熊、黃芥末熊、韓式辣醬熊」，冷酷的表情搭配玩味標語，讓喝咖啡也能多了一份療癒收藏感。
限定飲品＆輕食 人氣回歸「開心果漂浮黑咖啡」
餐點首推人氣王「開心果漂浮黑咖啡」，濃郁黑咖啡搭配綿密開心果冰淇淋，冷熱交織超療癒；則，還有融合蜜香與果香「荔枝紅玉紅茶」、「焙茶拿鐵」溫潤療癒，一喝就被茶香包圍。
輕食則推出「起司芥末蛋沙拉熱狗堡」，鬆軟麵包搭配嗆香芥末與滑順蛋沙拉，層次感十足；「BBQ 芥末小米甜甜圈」外酥內軟，鹹甜交錯；以及甜點迷則不能錯過「抹茶巧克力軟餅乾」與「CHILL!N 開心果霜淇淋」，甜而不膩，療癒滿分。
超萌周邊同步登場 「芥末熊娃娃」必收
這波周邊商品更是粉絲必收！包括黑色限定版芥末熊玩偶、超可愛大頭吊飾、濾掛咖啡，甚至還有「芥末熊辣醬」。10月起更會陸續登場點心盤、馬克杯、毛絨 Hobo Bag 與大Size購物袋，讓人腦波大弱。另外，CAFE!N也推出會員專屬周邊，像是彩虹芥末熊吊飾、黃芥末熊吊飾、韓式辣醬熊吊飾，以及組合濾掛咖啡套組，只在官網開放購買，鐵粉一定要入手。
