快訊

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

獨／威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

聽新聞
0:00 / 0:00

港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Q Burger提供
圖／Q Burger提供

吃貨嗨翻！ 台灣連鎖餐飲品牌Q Burger再度啟動世界風味賞系列「港澳站」，推出經典茶餐廳必吃餐點，包括正宗澳門豬扒包、XO炒泡麵、港式菠蘿油等，濃濃異國氛圍一次滿足。同時，摩斯漢堡迎中秋節，9月1日起推出「月見系列」新品，打造中秋限定美味！

正宗澳門豬扒包、中一排骨、港式叉燒蛋多士、XO醬炒泡麵、港式菠蘿油等港澳美味。圖／Q Burger提供
正宗澳門豬扒包、中一排骨、港式叉燒蛋多士、XO醬炒泡麵、港式菠蘿油等港澳美味。圖／Q Burger提供

繼「法國站」掀起百萬份熱銷佳績後，Q Burger世界風味賞這次進軍「港澳」，端出最經典的茶餐廳代表美食。人氣首推「正宗澳門豬扒包」，選用台灣30年老字號「中一排骨」帶骨里肌豬，結合外脆內軟的現烤麵包，重現街頭人氣滋味，單點售價115元（內含骨頭，需小心食用）。另還有「港式叉燒蛋多士」65元，嚴選蜜汁叉燒、搭配香煎荷包蛋及吐司，甜鹹交織超下飯。海鮮迷必點的「XO醬炒泡麵」70元，使用干貝、蝦米、小魚乾爆炒，鑊氣十足，每一口都像走進香港茶餐廳廚房。

正宗澳門豬扒包、中一排骨、港式叉燒蛋多士、XO醬炒泡麵、港式菠蘿油等港澳美味。圖／Q Burger提供
正宗澳門豬扒包、中一排骨、港式叉燒蛋多士、XO醬炒泡麵、港式菠蘿油等港澳美味。圖／Q Burger提供

甜點控不能錯過「港式菠蘿油」，原味50元、花生55元，外皮金黃酥脆、內裡奶油瞬間融化，鹹甜交錯一口上癮；還有「脆脆奶油豬」50元，煉乳與奶油交織出港澳早餐經典風味。飲料部分，推出「港式奶茶」、「凍檸茶」與「Espresso鴛鴦奶茶」，完美還原道地搭配，即日起全台Q Burger門市限時供應。

推出手繪港澳知名景點限量包裝，融合太平山山頂纜車、叮叮車、的士、鴨靈船等經典元素。圖／Q Burger提供
推出手繪港澳知名景點限量包裝，融合太平山山頂纜車、叮叮車、的士、鴨靈船等經典元素。圖／Q Burger提供

摩斯漢堡則在9月1日起端上應景中秋新品，以「元氣蛋」象徵滿月，打造充滿秋意的月見盛宴。首推「月見培根和牛堡」，嚴選澳洲和牛漢堡排，搭配厚切培根與新鮮雞蛋，淋上特製培根燒烤醬，鹹香濃厚、層次豐富。

月見大阪燒珍珠堡(左)、月見培根和牛堡(右)。圖／摩斯漢堡提供
月見大阪燒珍珠堡(左)、月見培根和牛堡(右)。圖／摩斯漢堡提供

海鮮控必吃「月見大阪燒珍珠堡」，以大麥米飯包覆炸鮮蝦、魷魚與高麗菜絲，搭配元氣蛋、美乃滋與大阪燒醬，最後撒上柴魚片，濃濃日式風味撲鼻；另有山葵風味版本，微嗆口感更清爽解膩。同系列還有「玉子珍珠堡」，主打煎蛋、海苔片、大麥米飯的清爽組合，並以山葵海苔醬增添驚喜！

玉子珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供
玉子珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

泡麵 摩斯漢堡

相關新聞

平日限定4人同行爽嗑！福容台北福粵樓推「999元吃到飽」 41道港點熱炒任你夾

平日限定爽嗑！福容台北福粵樓推「999元吃到飽」 41道港點熱炒任你夾

港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

4人同行1人免費！台北萬豪Garden Kitchen滿千再抽百萬豪禮

迎接10周年，被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月30日推出「和...

4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

獨／吃到飽漲價了！台北喜來登十二廚 10月1日起調整「假日餐價」

台北喜來登十二廚自助餐廳將從10月1日起調整「假日餐價」，其餘時段維持原餐價。「假日午餐及晚餐」原每位1,790元、調整...

台南人搶先衝！ 8/29新光三越「台南小北門店」試營運 美食優惠開吃「丼飯、珍奶、霜淇淋」買一送一

台南人搶先開吃！ 新光三越「台南小北門店」8/29試營運美食優惠 丼飯、珍奶、霜淇淋買一送一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。