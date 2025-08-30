港澳味登台！Q Burger推「正宗豬扒包、XO炒泡麵」　摩斯漢堡迎中秋祭出「月見新品」

吃貨嗨翻！ 台灣連鎖餐飲品牌Q Burger再度啟動世界風味賞系列「港澳站」，推出經典茶餐廳必吃餐點，包括正宗澳門豬扒包、XO炒泡麵、港式菠蘿油等，濃濃異國氛圍一次滿足。同時，摩斯漢堡迎中秋節，9月1日起推出「月見系列」新品，打造中秋限定美味！

正宗澳門豬扒包、中一排骨、港式叉燒蛋多士、XO醬炒泡麵、港式菠蘿油等港澳美味。圖／Q Burger提供

繼「法國站」掀起百萬份熱銷佳績後，Q Burger世界風味賞這次進軍「港澳」，端出最經典的茶餐廳代表美食。人氣首推「正宗澳門豬扒包」，選用台灣30年老字號「中一排骨」帶骨里肌豬，結合外脆內軟的現烤麵包，重現街頭人氣滋味，單點售價115元（內含骨頭，需小心食用）。另還有「港式叉燒蛋多士」65元，嚴選蜜汁叉燒、搭配香煎荷包蛋及吐司，甜鹹交織超下飯。海鮮迷必點的「XO醬炒泡麵」70元，使用干貝、蝦米、小魚乾爆炒，鑊氣十足，每一口都像走進香港茶餐廳廚房。

正宗澳門豬扒包、中一排骨、港式叉燒蛋多士、XO醬炒泡麵、港式菠蘿油等港澳美味。圖／Q Burger提供

甜點控不能錯過「港式菠蘿油」，原味50元、花生55元，外皮金黃酥脆、內裡奶油瞬間融化，鹹甜交錯一口上癮；還有「脆脆奶油豬」50元，煉乳與奶油交織出港澳早餐經典風味。飲料部分，推出「港式奶茶」、「凍檸茶」與「Espresso鴛鴦奶茶」，完美還原道地搭配，即日起全台Q Burger門市限時供應。

推出手繪港澳知名景點限量包裝，融合太平山山頂纜車、叮叮車、的士、鴨靈船等經典元素。圖／Q Burger提供

摩斯漢堡則在9月1日起端上應景中秋新品，以「元氣蛋」象徵滿月，打造充滿秋意的月見盛宴。首推「月見培根和牛堡」，嚴選澳洲和牛漢堡排，搭配厚切培根與新鮮雞蛋，淋上特製培根燒烤醬，鹹香濃厚、層次豐富。

月見大阪燒珍珠堡(左)、月見培根和牛堡(右)。圖／摩斯漢堡提供

海鮮控必吃「月見大阪燒珍珠堡」，以大麥米飯包覆炸鮮蝦、魷魚與高麗菜絲，搭配元氣蛋、美乃滋與大阪燒醬，最後撒上柴魚片，濃濃日式風味撲鼻；另有山葵風味版本，微嗆口感更清爽解膩。同系列還有「玉子珍珠堡」，主打煎蛋、海苔片、大麥米飯的清爽組合，並以山葵海苔醬增添驚喜！

玉子珍珠堡。圖／摩斯漢堡提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」