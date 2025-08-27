快訊

秦偉性侵3女判7年8月盼假釋 「第五度」申請結果出爐了

喊話護盧秀燕下莊！彰化議長謝典林願當「小咖」 表態參選國民黨主席

養蚊子！高雄臨海汙水廠斥4千萬建測試中心 啟用4年無人用

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
兩大牛丼品牌持續拓點。圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲團、記者陳睿中／攝影
兩大牛丼品牌持續拓點。圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲團、記者陳睿中／攝影

丼飯控注意啦！日本平價牛丼品牌近來在台版圖持續擴張，除了「松屋」確定首度進軍桃園藝文特區，「すき家（SUKIYA）」也傳出高雄插旗新店消息，讓不少在地網友直呼「終於等到了」！

「松屋」桃園首店即將登場

「松屋」正在籌備人力，首度進軍「桃園藝文特區」。記者／陳睿中攝影
「松屋」正在籌備人力，首度進軍「桃園藝文特區」。記者／陳睿中攝影

來自日本的平價牛丼品牌「松屋」自2018年登台，主打牛肉蓋飯、咖哩、定食及燒肉蓋飯等人氣日式料理，目前在雙北地區已有13家分店。即將迎來登台7周年之際，目前發現該品牌已在人力銀行展開徵才，預計將佈暑首次插旗桃園市，桃園第1家分店預計落腳於藝文特區。

松屋桃園藝文特區新店招募人員。圖／翻攝人力銀行網頁
松屋桃園藝文特區新店招募人員。圖／翻攝人力銀行網頁

「すき家」插旗高雄左營

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家臉書
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家臉書

另一邊，日本最大牛丼連鎖品牌「すき家（SUKIYA）」也持續拓展版圖。2014年登台至今，台北市與新北市分店最多，其他城市則有基隆、桃園、新竹、台中。去年7月，品牌終於首度插旗南部，落腳高雄市，不過4家分店全都集中在三民區。

圖／翻攝開新點 Khnotien FB粉專
圖／翻攝開新點 Khnotien FB粉專

近期臉書粉專「開新點 Khnotien」曝光，すき家第5家高雄店將選址於左營區，讓北高雄居民相當振奮，直呼「終於不用跑三民了」、「快來楠梓吧」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖哩 松屋 燒肉 すき家

相關新聞

千葉火鍋「哈根達斯吃到飽」來了！9月新訊一次看 肥美秋蟹任你吃 全台獨家「鮑魚吃到飽」只在這家

中秋節要開鍋！千葉火鍋集結旗下四大鍋物品牌於9月祭出會員專屬優惠，最高享5折半價，還加碼哈根達斯吃到飽，最新資訊全在這一篇。

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

一次吃大阪串揚＋名古屋手羽先！台北最新居酒屋「夜串坊」還有炸葡萄

為了讓台灣民眾能夠一次享受名古屋、大阪的特色料理，位於台北東區的全新日式居酒屋「夜串坊KUSHIAGE YORU」歷經數...

插旗台南！八色烤肉mini「肉增量50%」、日本燒肉丼加贈「買1送1券」

「八色烤肉」旗下獨食餐飲品牌「八色烤肉mini」，即將於8月29日插旗台南，進駐新光三越台南小北門店。店內主打針對個人設...

兩餐降價了！9月起「299元吃到飽」全門市開跑 自助吧「韓式炸雞、各式泡麵」任你拿 升級版「肉肉吃到飽」也只要399元

回到最初299元吃到飽！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」十週年感謝祭，不但不漲價還「逆勢調降」，全台門市都適用，...

台灣泡麵躍升國際！百萬美食部落客公布「2025全球十大泡麵榜」台灣佔2名

擁有數百萬粉絲的美國泡麵評論家 Hans Lienesch（網名 The Ramen Rater），於其個人部落格於今日最新揭曉「2025 全球十大即食麵」，再次將台灣泡麵推上國際舞台，前十名中就有2名台灣泡麵上榜，引美食饕客關注！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。