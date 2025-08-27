兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

丼飯控注意啦！日本平價牛丼品牌近來在台版圖持續擴張，除了「松屋」確定首度進軍桃園藝文特區，「すき家（SUKIYA）」也傳出高雄插旗新店消息，讓不少在地網友直呼「終於等到了」！

「松屋」桃園首店即將登場

「松屋」正在籌備人力，首度進軍「桃園藝文特區」。記者／陳睿中攝影

來自日本的平價牛丼品牌「松屋」自2018年登台，主打牛肉蓋飯、咖哩、定食及燒肉蓋飯等人氣日式料理，目前在雙北地區已有13家分店。即將迎來登台7周年之際，目前發現該品牌已在人力銀行展開徵才，預計將佈暑首次插旗桃園市，桃園第1家分店預計落腳於藝文特區。

松屋桃園藝文特區新店招募人員。圖／翻攝人力銀行網頁

「すき家」插旗高雄左營

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家臉書

另一邊，日本最大牛丼連鎖品牌「すき家（SUKIYA）」也持續拓展版圖。2014年登台至今，台北市與新北市分店最多，其他城市則有基隆、桃園、新竹、台中。去年7月，品牌終於首度插旗南部，落腳高雄市，不過4家分店全都集中在三民區。

圖／翻攝開新點 Khnotien FB粉專

近期臉書粉專「開新點 Khnotien」曝光，すき家第5家高雄店將選址於左營區，讓北高雄居民相當振奮，直呼「終於不用跑三民了」、「快來楠梓吧」。

