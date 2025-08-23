快訊

Buffet買1送1千元有找！ MJ Kitchen「肉食主義」晚鳥吃到飽 10道經典肉品、限定松葉蟹腳爽嗑到11月

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

七夕要浪漫、開學季也要聚餐！ 台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen自助餐廳，自即日起一路到11/15，推出全新「肉食主義」主題饗宴，集結超過10道經典肉品，還有秋季限定的松葉蟹腳、日本香箱蟹，根本是肉控、海鮮控的天堂。

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

MJ Kitchen這回將世界各地的經典肉料理搬上餐檯，從南洋到韓式統統有，像是招牌「南洋金沙酥香腱骨排」、「鵪鶉醬香嫩牛肉」入口溫潤香濃、「黑啤醇燉嫩牛尾」帶著微醺香氣、「阿拉伯香料炙烤雞腿」皮酥肉嫩、「芥末椒鹽燒小卷」嗆辣鮮甜。

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

海鮮檯同樣霸氣，全餐期都能吃到「日本海岐香箱蟹」、平日晚餐再加碼「生食級天使紅蝦」或「牡丹蝦」，假日午晚餐更是松葉蟹腳無限供應！

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

搭配最佛心優惠方案，即日起至10/30，凡是萬豪旅享家會員，每週一至週四的晚間8點後用餐，就能享有「買一送一」，平均每人僅760元，千元有找就能爽嗑五星級Buffet，超適合下班、下課後約朋友相約一起衝一波！

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

