微熱山丘聯名「哆啦A夢」！ 6款限定版「山丘芭娜娜」萌翻 任意門、竹蜻蜓造型甜點一次蒐集
粉絲尖叫！知名伴手禮品牌「微熱山丘」再度攜手國民級卡通角色哆啦A夢，推出超萌的「山丘芭娜娜」限定聯名系列，把人氣甜點搖身一變，化成哆啦A夢本人與經典道具，讓人一看就想收藏。
微熱山丘推出的「哆啦A夢山丘芭娜娜」共有6款設計，包括三種不同表情的哆啦A夢，以及「任意門」、「竹蜻蜓」等經典道具，更加碼收錄在「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」首次登場的「100%好友召喚鈴」，每一款都充滿驚喜。
山丘芭娜娜嚴選南投在地山蕉，經冷凍乾燥技術保留酸甜果香，搭配酥脆華夫餅與香蕉可可脂，一口咬下層次豐富，濃郁又滑順。將經典動畫元素與台灣在地風味結合，無論是自用還是送禮都相當合適。
恰逢9月3日哆啦A夢生日，粉絲們一起用甜點慶生！限定版哆啦A夢山丘芭娜娜已在全台微熱山丘體驗門市與部分To Go專櫃開賣（桃園機場第一航廈PopUp快閃店有販售，第二航廈To Go專櫃則不提供），售價為NT$150／3片裝，粉絲務必把握入手機會。
