8分鐘煙火秀限定！「台中石岡熱氣球嘉年華」今登場　日本「蜜柑狗」超萌升空 音樂光雕秀、接駁攻略一次看

2025「台中石岡熱氣球嘉年華」自8/29(今)起一連三天在土牛運動公園熱鬧登場，每年吸引近20萬人造訪。今年不僅有15顆造型熱氣球升空，還邀請到來自日本愛媛縣的超人氣「蜜柑狗狗」首次亮相，療癒外型搭配石岡在地柑橘意象，超萌模樣勢必成為打卡焦點。

圖／2025 台中石岡熱氣球嘉年華臉書

想要親身感受升空快感的民眾可把握繫留體驗，每日規劃兩場(05:00–07:30、16:00–18:30），票價500元，每場限量150名。一次搭乘時間約4–6分鐘，3至4人即可同乘，小朋友只要110公分以上就能跟著爸媽一起飛上天，體驗俯瞰石岡的美景。

圖／臺中市石岡區公所臉書

嘉年華不只是熱氣球，8/29有「電音女神」向蕙玲、甜約翰熱力開唱；8/30卡司更重磅，南西肯恩、陳勢安、玖壹壹輪番上陣，搭配8分鐘煙火秀，把夜空點綴得璀璨無比。壓軸 8/31 則有野餐音樂會、小丑魔術秀與街頭藝人表演，最後用光雕噴火秀畫下完美句點。

圖／台中市政府提供

由於現場停車位有限，石岡區公所提醒民眾多利用接駁車或大眾運輸。活動期間提供免費接駁車，每15–20分鐘一班，上午場從東勢河濱公園發車；下午場則有石岡水壩、情人木橋等多個接駁點。若搭火車，可至豐原火車站轉乘90、206等公車，在「下土牛」站下車後步行10分鐘即可抵達。

圖／2025 台中石岡熱氣球嘉年華臉書

2025台中石岡熱氣球嘉年華

．活動日期：8/29～8/31

．活動地點：石岡土牛運動公園，台中市石岡區豐勢路國校巷底號

．熱氣球繫留體驗票價：NT$500/人，每場限額150名。每日升空體驗時間：05：00～07：30、16：00～18：30

圖／台中市政府提供

【演唱會場次】

．8/29（五）16:30-18:30

表演卡司：麗小花、董育君、向蕙玲、陳孟賢、甜約翰

．8/30（六）16:00-19:30

活動內容：華麗煙火秀（約8分鐘）

表演卡司：幼欣幼兒園、李杰明、林育澤、擊沉女孩、南西肯恩、陳勢安、玖壹壹

．8/31（日）16:30-18:30

活動內容：野餐音樂會、光雕閉幕噴火秀

表演卡司：小丑魔術秀、雜耍表演、中式扯鈴、川劇變臉、楊順皓

圖／2025 台中石岡熱氣球嘉年華臉書

【交通與接駁】

．接駁車：

上午場：提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁

下午場：在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。

．搭公車：

共14條，90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865及889公車，並在「下土牛」站牌下車。

．搭火車：

至豐原火車站下車，轉搭公車：由豐原 客運總站搭乘90、206、208、209路公 車到達「下土牛」站，沿國校巷步行約10-15分鐘，即可到達活動會場。

．搭高鐵：

至高鐵臺中站下車，轉搭公車，高鐵臺中站步行約300公尺到達「高鐵臺中站（ 站牌名稱）」，搭乘153、153區、153（ 副）路公車到達「下土牛」站，沿國校巷步行約10-15分鐘，即可到達活動會場。

圖／2025 台中石岡熱氣球嘉年華臉書

