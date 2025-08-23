七夕快到啦！ 全台精選九大「浪漫心型景點」 快來尋找傳說中的愛心吧

浪漫的七夕又要到了～小編這次幫大家搜羅了全台九大超好拍的心型景點，無論你喜歡往大自然跑還是去海邊，這裡都有很值得造訪的景點，俯拍、仰拍或是側拍都能出大片，快帶你家的寶貝們一起去尋找傳說中的浪浪漫愛心打卡點吧！

台北｜陽明山黑森林

夢幻霧境，婚紗拍攝聖地

陽明山的黑森林是充滿夢境感的熱門打卡點，擁有茂密的樹林和幽靜的步道。這裡的自然景觀讓人彷彿置身於童話世界，四季景色各異，特別是在霧氣繚繞時，營造出一種神秘氛圍，非常適合放鬆心情和拍照，也是婚紗取景的好去處。

圖/ReadyGo 地址：台北市北投區竹子湖路 營業時間：24 小時 電話：02-28628787

台北｜白石湖同心池

雙心池浪漫登場，情侶必訪

白石湖除了草莓園與白石湖吊橋外，還有一座別緻的雙心池。據說池水源自自然湧泉，是情侶拍照、散步享受浪漫時光的最佳選擇。

圖/ReadyGo 地址：台北市內湖區民權東路六段 99 號 營業時間：24 小時 電話：0912-403120

桃園｜大溪河濱公園

親子共遊最佳去處

大溪河濱公園擁有大片綠地與多樣化共融遊戲場，是小孩放電、全家郊遊的好地方。園區內還能欣賞落羽松、公共藝術與街頭表演，四季都熱鬧。

圖/ReadyGo 地址：桃園市大溪區大鶯路 60 巷 89 弄 75 號 營業時間：24 小時 電話：0912-403120

新竹｜合興車站

浪漫愛情車站，回味鐵道時光

合興車站有蒸氣小火車與 LOVE 愛情造景，懷舊氛圍濃厚，也是旅客來新竹的浪漫拍照點，搭乘小火車穿越自然景觀特別難忘。

圖/ReadyGo 地址：新竹縣橫山鄉中山街一段 17 號 營業時間：24 小時 電話：0912-403120

宜蘭｜龍座咖啡

天空之鏡的雙心倒影

龍座咖啡擁有玻璃屋設計，視野遼闊。晴天時水面反射出雙心石滬的夢幻倒影，美不勝收。館內可攜帶寵物，也是毛孩友善景點。

圖/ReadyGo 地址：宜蘭縣冬山鄉舊寮路 73 巷 33 號 營業時間：11:00–21:00（週二、週三公休） 電話：03-9585907

雲林｜澄霖沉香味道森林館

台版兼六園，湖中心型島

澄霖沉香味道森林館有日式庭園、湖中心型島與和服體驗，被譽為「台版兼六園」。園區結合自然造景與沉香文化，兼具觀光與文化價值。

圖/ReadyGo 地址：雲林縣虎尾鎮惠來 75-6 號 營業時間：08:30–17:30（週二、週三公休） 電話：05-6225757 票價：NT$250（120 公分以下兒童免費入園）

彰化｜雙心池塘

夕陽下的浪漫打卡點

彰化雙心池塘被譽為陸地版的澎湖雙心石滬，是欣賞夕陽與拍攝情侶照的浪漫景點，池塘周邊蓮花與夕陽美景常吸引攝影愛好者。

圖/ReadyGo 地址：彰化縣大村鄉聖瑤西路一段 營業時間：24 小時

台中｜復興建成營區

廢棄營區化身愛心鍊墜

復興建成營區經改造後，成為藝術氛圍濃厚的心型鍊墜造景，鄰近國立公共資訊圖書館，是喜歡新奇拍照點旅客的新寵。

圖/ReadyGo 地址：台中市南區復興路三段旁 營業時間：24 小時

澎湖｜池西虎目滬

退潮限定的心形石滬

澎湖虎目滬只有退潮時才會現身，猶如大海中的藍寶石。特殊的單心石滬景觀，吸引攝影師與旅人造訪，是澎湖必遊打卡點。

圖/ReadyGo 地址：澎湖縣西嶼鄉 881 營業時間：24 小時

延伸閱讀 >> 全台景點｜台灣的超美城堡你知道幾個？盤點全台7處絕美城堡！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」