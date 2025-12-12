台灣也有流水麵？石碇深山這樣玩最Chill！石碇老街、豆腐冰淇淋、鱷魚島一次收集

藏在山裡的石碇小鎮，保留著最純粹的慢生活節奏，這趟一日輕旅行沿著蜿蜒的山路往前，空氣裡多了一股清新的香氣，樹葉在陽光下閃爍，水聲從山谷間傳來，這裡沒有喧鬧人潮，只有一種讓人想停下腳步的寧靜，誰能想到，在這樣的山裡，竟藏著一種「邊玩邊吃」的樂趣？準備好了嗎？接下來的風景，會讓你重新定義「放鬆」的意義。

新北一日遊｜石碇許家麵線



新北一日遊｜石碇許家麵線：傳承百年工法的山泉手工麵線

在石碇這座被山環抱的小鎮裡，「許家麵線」幾乎是當地的代名詞。遠遠走近，就能看到一條條潔白的麵線在陽光下飄動，那畫面彷彿一場療癒的風景詩。這裡的製麵方式延續百年手藝，從揉麵、搓條、甩麵、拉展到日曬，每一步都以山泉水入麵、不假機械，靠的是經驗與時間堆疊出的韌性。

最受歡迎的體驗莫過於「手工甩麵」。在師傅指導下，雙手高舉、快速甩動，一整團麵糰在空中被拉長，幾秒鐘就成了一縷縷細絲。接著是最具特色的「流水麵」，清涼的山泉沿著竹管流下，白嫩麵條隨水滑落，夾取瞬間趣味十足，笑聲在山谷回蕩，成為最獨特的旅行記憶。

許家麵線不只是觀光工坊，而是傳統飲食文化的縮影。從滿架飄動的白色麵線到成功甩出第一條麵的成就感，都讓旅人重新認識「慢」與「自然」的價值。

店家資訊



地址：新北市石碇區3號



電話：0932-129-041



營業時間：週三至週五08:30–15:00、週六08:00–15:00、週日與週一08:30–15:30（週二公休）



新北一日遊｜一粒粽



新北一日遊｜一粒粽：石碇老街人氣美食，排骨酥粽一吃就上癮

走進石碇老街，空氣裡瀰漫著淡淡竹葉香，那就是「一粒粽」的味道。這家小店沒有醒目的招牌，但總有一籠籠蒸氣從竹籠竄出，香氣順著巷弄飄散。最受歡迎的排骨酥粽，糯米粒粒分明、油亮柔軟，包著厚實排骨酥、香菇與花生，鹹香交融、層次豐富，是老街代表性的必吃美食。

店家堅持每天現包現蒸，竹葉與滷汁香氣融合成最樸實的溫度。除了排骨酥粽，也有豆沙與素粽，是旅人走進石碇時不能錯過的暖心味道。

店家資訊



地址：新北市石碇區石碇東街109之1號



電話：02-26633558



營業時間：週一至週五10:00–18:00、週六日09:00–18:00



新北一日遊｜陳記豆腐養生恬點



新北一日遊｜陳記豆腐養生恬點：美式風格的質感餐車

走到老街盡頭，一陣淡雅豆香飄來，那是「陳記豆腐養生恬點」最迷人的味道。店家以手工豆腐延伸出豆花、豆漿、豆腐冰淇淋等甜點，每一樣都保留自然豆香與細緻口感。其中最受歡迎的就是「豆腐冰淇淋」，綿密、輕盈、不甜膩，是石碇限定的夏日療癒滋味。

簡單一碗豆腐甜點，就能讓旅人停下腳步，感受山城的柔軟節奏。陳記豆腐不只是一家甜點店，更像旅途中最溫柔的停靠點。

店家資訊



地點：新北市石碇區石碇東街77號



電話：02-2663-2555



營業時間：週二至週日10:00–17:00、週六10:30–17:00（週一公休）



新北一日遊｜鱷魚島觀景平台



新北一日遊｜鱷魚島觀景平台：俯瞰山巒與湖光的石碇秘境

離開老街，約莫十多分鐘後視野突然開闊，映入眼前的便是湖光山色交織的「鱷魚島觀景平台」。因地形形成酷似鱷魚輪廓的半島而得名，這裡沒有商業氣息，只有風聲、鳥鳴與山的呼吸，是石碇最具代表性的靜謐景觀。

若想拍下最美的景色，建議傍晚前抵達。夕陽灑落在湖面上時，整片山谷像套上金色濾鏡，無論是風景或人像都格外迷人。鱷魚島是逃離城市喧囂、重新感受自然溫度的最佳去處。

地點



新北市石碇區北宜路五段



電話：0922-803-071



新北一日遊行程攻略

時間 行程內容 重點特色 09:30–10:30 抵達石碇許家麵線 體驗手工甩麵、了解日曬麵線製程，感受山泉水與陽光交織的風景。 10:30–11:30 流水麵體驗區 享用山泉流水滑落的Q彈麵條，趣味十足、拍照療癒。 11:45–12:45 一粒粽 午餐 人氣排骨酥粽，鹹香入味、份量足，是老街必吃。 13:00–14:30 陳記豆腐養生恬點下午茶 豆腐冰淇淋、豆花等豆香甜點，是石碇限定的清爽口味。 14:30–15:30 散步石碇老街 走訪老店與當地小物，感受山城的純樸節奏。 16:00–17:00 鱷魚島觀景平台 俯瞰湖光山色、拍攝石碇最經典視角。 17:30 返回市區 沿途欣賞夕陽，結束輕鬆愜意的一日遊。

新北石碇一日輕旅行

新北一日遊常見問題



一粒粽在石碇老街哪裡？有推薦口味嗎？



一粒粽位於石碇老街中心，招牌排骨酥粽糯米香濃、內餡紮實，是老街最受歡迎的經典味道。





鱷魚島觀景平台怎麼去？



從北宜公路上碧山派出所旁進入即可抵達，開車約10分鐘。視野絕佳，適合拍照與看夕陽。





石碇許家麵線的特色是什麼？



使用山泉水手工製作，旅客可參與甩麵、曬麵與流水麵體驗，是石碇最具代表性的文化活動。





陳記豆腐養生恬點推薦什麼？



最推薦豆腐冰淇淋，綿密細緻、豆香清爽，是石碇必吃甜品之一。





