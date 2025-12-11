一晚只要1300！新竹一日遊 最超值汽車旅館惟爾精品行旅開箱＋私房景點攻略大公開

快訊

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

每次到新竹，很多人第一直覺就是逛巨城，但這次想帶大家換一個方式認識這座城市。從紅磚老屋聚落開始，用散步的節奏走進在地故事；再到充滿家常味的客家粄條店吃一碗熱呼呼的板條；最後入住一晚一個人只要 1,300元就能享受的大浴缸汽車旅館，開箱房間、浴室、設備，完全超出預期。這趟路線小資、輕鬆、好拍、又很有在地味，不需要排滿行程，也不用花很多錢，就能輕鬆玩一整天，如果你也想探索不一樣的新竹，這篇完整攻略一定要收藏起來！

新竹景點｜新瓦屋客家文化保存區

免門票就能逛到飽的紅磚老屋聚落

新瓦屋客家文化保存區是一個很容易愛上的地方，它不是觀光式的大景點，而是介於生活與歷史之間的文化角落，整個園區保留了完整的客家紅磚建築群，推開通往巷弄的入口，就像走進時間停在半世紀前的庄頭。

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

更有趣的是，新瓦屋並不是單純的古蹟，而是把「現代生活」溫柔地放進「老空間」裡，20 多家店鋪分散在各棟老屋之間，包括：獨立書店、手作品牌與文創店家、咖啡館與甜點店、農特產品專區等，每一家都像一個小故事。

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

假日市集也是亮點之一，攤位不會太密集，保留空氣與日光的流動，整體氛圍很舒服。市集販售的商品比一般商業市集多了溫度，從小農醬料到甜點、乾燥花、編織手作，每個攤主都會願意分享自己的故事。

景點資訊

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

電話：03-6580651

新竹美食｜老菜櫥客家粄條

像回到阿嬤家的味道

走了紅磚老屋後，肚子也差不多餓了。「老菜櫥客家粄條」是那種一想到就會微笑的午餐選擇，木桌、鐵椅、磚牆與熱湯蒸氣，像極了回到家。

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

湯板條是很多網友口中的靈魂餐點——板條薄到半透明卻 Q 彈，湯頭不油不膩，帶著甜與穀物香氣，非常暖心。黑糖米苔目則甜而不膩，Q 彈滑順，像極了阿嬤煮給你的甜品。

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

店家資訊

地址：新竹縣竹北市華興街205號

電話：03-5544190

營業時間：週一至週六 11:00–14:00、16:00–19:00；週三 11:00–13:30、16:00–19:00（週日公休）

新竹住宿｜惟爾精品旅館

一人只要1300的超值汽車旅館開箱

住宿是這趟最令人驚喜的亮點。惟爾精品行旅位於竹北，是許多人心中的高 CP 值旅宿。獨立車庫超便利，房內雙人床軟硬適中，65 吋電視可看各大影音平台。

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

浴室的大浴缸非常加分，水溫易調、乾濕分離乾爽不黏膩，吹風機風量大又好用。Minibar 裡甚至還準備了泡麵，宵夜時刻超療癒。

圖／ReadyGo
圖／ReadyGo

店家資訊

地址：新竹縣竹北市中華路340之17號

電話：03-5519261

新竹一日遊行程規劃

時間地點活動內容
10:00新瓦屋客家文化保存區免門票散策、文創小店、拍照、逛市集
12:30老菜櫥客家粄條湯板條＋黑糖米苔目
14:00新瓦屋周邊散步或喝咖啡看喜歡的小店坐坐
16:00惟爾精品行旅Check in、泡澡、看片
19:00晚餐（可自行安排）市區餐廳或夜市
21:00回飯店休息大浴缸放鬆
隔天早上退房完美結束

新竹一日遊常見問題

新瓦屋需要門票嗎？

不需要，全區免門票自由進出。

老菜櫥客家粄條推薦什麼必吃？

湯板條與黑糖米苔目，是最受歡迎的兩道經典客家味。

惟爾精品旅館的價格大約多少？

最低一人約 1,300 元（依房型與日期不同），CP 值非常高。

