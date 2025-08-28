不用飛日本！南投杉林溪「6000棵波波草」夢幻轉紅　搭配水杉林美成秋日秘境

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝愛上杉林溪臉書
圖／翻攝愛上杉林溪臉書

迎接秋季浪漫這樣玩！免飛日本富士山河口湖，南投竹山的杉林溪森林生態渡假園區，今年首次大規模種下「6000棵波波草」，打造一片療癒又夢幻的紅色花海，讓旅人一踏入就像走進童話秘境。

圖／翻攝愛上杉林溪臉書
圖／翻攝愛上杉林溪臉書

杉林溪的波波草株形修長、隨風搖曳，而波波草又被稱作「掃帚草」，秋季轉紅時，整片山谷宛如被暈染上一層嫣紅。且園區夏季平均溫度僅14℃至24℃，氣候清爽宜人，不管是情侶約會、親子出遊，還是攝影控取景，都能拍下屬於秋天的美。

圖／翻攝愛上杉林溪臉書
圖／翻攝愛上杉林溪臉書

杉林溪還有松瀧瀑布、青龍瀑布、溪流、森林步道與四季花卉，景色層次超豐富。今年更特別將波波草花海與11月即將轉色的水杉林結合，打造秋季限定的雙重美景。

圖／翻攝愛上杉林溪臉書
圖／翻攝愛上杉林溪臉書

隨著氣溫逐漸轉涼，從9月開始就能欣賞紅綠交錯的景致，最美花期一路延續到11月上旬，杉林溪已經準備好一場專屬的紅色饗宴，等你來親身感受！

圖／翻攝愛上杉林溪臉書
圖／翻攝愛上杉林溪臉書

波波草

