猜地點抽好禮！ 新銳藝術家打造「雲朵兔AH!Q」快閃新北河濱　阿Q化身兔兔「這天」正式亮相

超萌雲朵兔將登場！ 由新北市政府高灘處邀請台灣新銳藝術家 Alan Hong 打造的「雲朵AH!Q」，將在今年9月至10月期間限定亮相，阿Q特別換上「兔兔裝扮」超療癒，準備和民眾一同迎接中秋節。目前新北水漾粉絲專頁，正舉行猜一猜超萌阿Q去哪裡？猜中地點有機會抽獎拿好禮哦！

目前推測幾個雲朵AH!Q可能落腳的地點有：

圖／翻攝新北水漾臉書

⊙八里米倉公園

圖／翻攝新北水漾臉書

⊙三重辰光橋

圖／翻攝新北水漾臉書

⊙汐止星際遊戲場

圖／翻攝新北水漾臉書

⊙板橋新月橋

圖／翻攝新北水漾臉書

⊙三重婚紗廣場

圖／翻攝新北水漾臉書

在答案公布前，新北市還設計了有趣的「猜地點抽獎」活動，只要追蹤「新北水漾」粉專、按讚貼文並在留言標記好友，猜猜阿Q會現身哪個河濱景點，就有機會抽中限定好禮。活動推出後，民眾紛紛踴越留言，有網友甚至猜測會不會每一個地方都見得到？

圖／藝術家ALAN HONG授權

根據udn旅遊美食小編掌握的最新情報，雲朵阿Q將於「9/1率先現身」，能確定將挑選一處落腳，但特別的是，可能一次帶來不只一組藝術裝置，讓遊客在河濱散步時驚喜連連，更有趣的是，這一處地點與中秋節息息相關，請大家多多發揮想像力吧，後續答案請鎖定藝術家Alan Hong或新北水漾粉專！

