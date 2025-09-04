「爽嗑6小時」延長到年底！ 橫濱牛排「平日午餐自助吧」再加碼 咖哩飯、沙拉吧、霜淇淋無限吃

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

牛排控好好把握！日本雲雀餐飲集團旗下的「橫濱牛排」，自3月推出「平日午餐不限時」活動後廣受饕客歡迎，原本優惠只到8月底，官方近日宣布再度延長，直接一路加碼到12月31日，即刻享用咖哩飯、沙拉吧、霜淇淋無限吃！

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

橫濱牛排採「主餐制」，點選牛排、漢堡排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等主餐後，即可享有自助吧無限供應，包含咖哩飯、沙拉、湯品、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋以及多款飲品。價格約落在400至750元之間，兒童餐則從140元起。

圖／橫濱牛排粉專
圖／橫濱牛排粉專

此次延長不限時優惠的門市包括：宜蘭新月廣場店、桃園統領廣場店、中壢中山東路店、高雄SKM Park店。只要在平日午餐11:00至15:20入座，就能一路爽吃到下午5點，享受最長6小時的自助吧吃到飽；若於15:20後才進場，則恢復原本的100分鐘用餐限制。

圖／橫濱牛排官網
圖／橫濱牛排官網

另有加碼，桃園的兩家門市假日午餐時段也能享受3小時用餐時間。爽吃經典咖哩飯、沙拉吧到濃郁霜淇淋全都能無限續，對食量大的饕客來說絕對超值！

