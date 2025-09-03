登台7年僅剩一間！ 「日本橋海鮮丼辻半」SOGO復興店突熄燈 業者：會再找新據點

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店熄燈，全台現僅剩一間。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店熄燈，全台現僅剩一間。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

饕客注意啦！來自東京的人氣名店「日本橋海鮮丼 辻半」登台7年，以「珠寶盒海鮮丼」打響知名度，不過近期傳出SOGO復興館門市結束營業，加上先前熄燈的台中LaLaport店，如今全台只剩下「微風信義門市」一枝獨秀了。

日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店照，因合約到期熄燈。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半SOGO復興店照，因合約到期熄燈。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

「日本橋海鮮丼 辻半」自2018年插旗台灣微風信義B1後，憑藉著誇張堆疊的「珠寶盒海鮮丼」瞬間爆紅，丼飯上能吃到鮪魚、碎中鮪、阿根廷天使紅蝦、魷魚、黑海松貝、螺肉、魚卵與鯡魚卵等8種以上食材，每碗599元起。

日本橋海鮮丼辻半以海鮮丼為招牌餐點。圖／日本橋海鮮丼辻半
日本橋海鮮丼辻半以海鮮丼為招牌餐點。圖／日本橋海鮮丼辻半

隨著品牌人氣不減，陸續在2022年與2023年相繼進駐SOGO台北復興館、台中LaLaport，不僅主打生食級海鮮，還因應台灣市場推出炙燒丼飯與鍋物，價位約在599元至1299元間。

「日本橋海鮮丼 辻半」主打生食級海鮮。圖／翻攝官網
「日本橋海鮮丼 辻半」主打生食級海鮮。圖／翻攝官網

不過，台中店已於去年3月熄燈，如今復興館店也因合約到期歇業，全台僅存微風信義店。對此，業者則回應證實，目前只是合約到期暫告一段落，未來將持續尋找「評估新據點」。

SOGO 熄燈 海鮮

