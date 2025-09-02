超越台北？ 高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應「這樣吃才會破價」
入選過《米其林必比登》的高雄老字號「阿英排骨飯」，近期因價格問題再度引發討論。有民眾在網路社群threads抱怨，一份便當結帳金額高達175元，甚至比台北的便當還貴，立刻掀起網友兩派論戰。
高雄鹽埕區的「阿英排骨飯」是許多饕客心中的名單，店內以溫體豬排骨現炸聞名。據了解，基本排骨飯仍維持100元，包括排骨、白飯、自製酸菜和一顆蛋。若客人有加菜需求，前兩樣小菜各加15元，第三樣菜則需再加35元，一碗湯10元。若選擇雞腿飯並搭配三樣菜加湯，金額才會疊加到175元。
對此，業者也親自出面澄清，他們是在今年一月份的時候就漲價，近期並沒有調漲，「只是有些客人會加很多菜，看起來金額才會比較高。」並再次強調非全面漲價，而是「加菜加湯」的組合價格才會拉高。
