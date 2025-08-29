4人同行1人免費！ 台北萬豪「和風夏宴」千元有找吃到飽 松葉蟹腳、靜岡抹茶甜品無限爽吃

饕客注意！台北萬豪酒店Garden Kitchen，迎來開幕10週年，特別自即日起至9/30推出「和風夏宴」日式主題饗宴。不僅能在挑高設計與綠意花園環境中享受美食，還有超值優惠「平日午餐4人同行1人免費」，以及下午茶時段「千元有找」的限時優惠，更加碼百萬抽獎活動，快衝一波！

Garden Kitchen。圖／台北萬豪酒店提供

這回和風夏宴主打五大餐檯全面升級，海鮮吧堆滿當令海味，週末限定還能無限吃松葉蟹腳；日式餐檯供應每日新鮮直送的生魚片、多款壽司，還有大阪燒、鹽烤香魚、現點現做炸蝦天丼、濃郁豚骨拉麵等熱食，搭配沁涼生啤酒，彷彿置身日本夏日祭典。

Garden Kitchen。圖／台北萬豪酒店提供

Garden Kitchen。圖／台北萬豪酒店提供

Garden Kitchen還可加選主餐升級享受，油花分布均勻的日本和牛紐約客入口即化；海鮮控則可選綜合海鮮盤；還有經典的鮮蔥烤美國牛小排；點心房特別以日本靜岡抹茶打造10款限定甜品，包含濃郁濕潤的抹茶蛋糕、滑順抹茶霜淇淋，甜點胃口全開！

Garden Kitchen。圖／台北萬豪酒店提供

爽吃又能中大獎！平日午間推出「四人同行一人免費」、9/26前還有週三至週五下午茶時段899元＋10%的超值價。慶祝10週年，凡於館內指定餐廳或中城廣場消費滿千元，就能獲得抽獎券，有機會抽中總統套房住宿券、海外萬豪酒店住宿券、Apple MacBook Air、Dyson、PS5等超過350項大獎，總價值超過百萬元！

