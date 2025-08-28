台南人搶先衝！ 8/29新光三越「台南小北門店」試營運 美食優惠開吃「丼飯、珍奶、霜淇淋」買一送一

台南饕客搶先開吃！「新光三越台南小北門店」8/29正式試營運，館內不只進駐超過200個品牌，還引進30多家人氣餐飲品牌，從抹茶甜點、日式丼飯、經典珍奶到韓式烤肉統統有。更狂的是，各大餐飲也祭出試營運限定優惠，包含丼飯、珍奶、霜淇淋買一送一等送到手軟，快來筆記一進館就能爽爽吃！

一〇八抹茶茶廊

圖／一〇八抹茶茶廊提供

抹茶控必衝！「一〇八抹茶茶廊」在8/29～8/31推出限定「綜合霜淇淋買一送一」，每日限量300組，原價118元的綜合霜淇淋直接半價享受。台南店限定9/1起單筆消費滿500元加碼送「大判燒環保袋」乙個；9/1～9/7人氣商品大判燒買五送一；9/1～9/14「蕨餅盒」優惠2盒399元；9/8～9/14點「抹茶漂浮+大判燒套餐」185元，加20元可升級大杯抹茶漂浮。

春水堂

圖／春水堂提供

台灣手搖飲鼻祖「春水堂」帶來台南獨賣的「開心果焙茶拿鐵」，更推出8/29～8/31單筆滿999元就送珍珠奶茶買一送一券（每日限量50張），還有「情人節推薦套餐」，功夫麵、招牌滷味到冰珍奶一次配齊。9/1起還有滿額贈木蓋茶倉，數量有限，早到才搶得到。

山牛將

山牛將提供有牛肉、豬肉兩種肉品選項。圖／山牛將提供

日本超夯燒肉丼「山牛將」首次來台就插旗台南！8/29、8/30只要消費滿300元並加入LINE好友，就能拿到五張丼飯買一送一券，每日限量50名。以最低價「原味炭燒豬肉丼」來算，平均一碗只要79元就能吃到，開幕限定高CP值大回饋。

本村炸雞（Bonchon）

Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店。圖／摘自新光三越台南小北門店粉絲專頁

韓式炸雞迷看過來！「本村炸雞」於8/29～9/4推出限時活動，只要購買任一「本村炸雞M號」，加1元就能升級「炸雞年糕」。

八色烤肉mini

圖／八色烤肉mini

八色烤肉mini於8/29～8/31限定醬淋烤牛肉免費增量50%（每日限量30份）；8/29～9/4到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券一張，；8/29～9/30，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，多重優惠讓人怎麼點都划算。

真珠 台灣佳味

真珠 台灣佳味於新光三越台南小北門店3樓同步開幕。圖／饗賓集團提供

台式餐飲品牌「真珠 台灣佳味」也祭出有趣的身分證活動，9/14前只要身分證字號同時有「1」跟「0」，就能免費吃到「琥珀糖醋雞」。此外，10/15前加入iEAT饗愛吃會員，還能用99元加購招牌「香酥紅糟肉」，超值又接地氣。

添好運

圖／添好運提供

米其林級的港式點心「添好運」也沒缺席，試營運祭出「好運彈珠檯」互動活動，消費滿1600元就能玩一次，每次三球，有機會獲得VIP貴賓優惠卡、添大好運悠遊卡、現金折價券、好運商品兌換券、飲品兌換券多項好禮，快把好運一起帶回家。

