平日限定4人同行爽嗑！福容台北福粵樓推「999元吃到飽」 41道港點熱炒任你夾
吃道地粵菜選這裡！福容大飯店台北一館的港式餐廳「福粵樓」，於9月1日起推出全新「食全食美」吃到飽活動，集結館內多達41道招牌功夫菜，從經典冷盤、煲湯、熱炒到蒸籠港點通通一次滿足，每人最低只要999元，就能大啖粵菜與港點的精髓。
這波吃到飽活動將持續到12/30，限定於週一至週五午、晚餐時段，成人午餐每人999元、晚餐1099元，6歲至未滿12歲孩童則是599元，不分午晚餐都能享受。此外，活動規定須「4人同行」才能開吃，即日起就能開放訂位。
餐廳嚴選41道菜色，從清爽開胃的「柚香拌蓮藕」、酒香四溢的「紹興醉雞捲」，到溫暖濃郁的「南瓜海皇羹」，都能無限續點。熱炒部分更有多達17道選擇，包括川香十足的「宮保雞丁」、香辣下飯的「剁椒比目魚」、酸甜開胃的「果律鮮蝦球」、經典「蔥爆嫩肥牛」及「君度橙汁排」等，每道都展現粵菜講究的火候與鑊氣。
當然少不了港式點心，福粵樓特別挑選9道，包含大小朋友都愛的「烏金流沙包」、「白玉奶皇包」、外酥內軟的「冰火菠蘿油」，以及「港式燒賣皇」等蒸籠必點，甜鹹交錯讓人越吃越涮嘴。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言