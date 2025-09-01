快訊

泰市場「好朋友優惠日」好評延長了！2人同行優惠75折少付400元享海陸吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自晶華酒店臉書粉絲團
圖／取自晶華酒店臉書粉絲團

晶華酒店旗下、位於大直英迪格四樓的「泰市場（Spice Market）」自助餐廳，自開幕以來一直是台北少見的泰式海鮮饗宴，以琳瑯滿目的鮮蝦、蟹腳、貝類與香料料理，營造濃濃的東南亞度假氛圍。餐檯上不僅有經典泰式美饌，更結合越南、東南亞特色小食，讓饕客不必出國就能品嚐異國風情！

圖／取自晶華酒店臉書粉絲團
圖／取自晶華酒店臉書粉絲團

現在餐廳推出的「泰式好朋友日」活動大受好評，即日起至9月30日，每週二、三晚餐時段，兩人以上同行用餐，每人優惠價只要1180元（原價1580元），近75折每人少400元，限時回饋再延長。現場料理選項多元，包括鮮香現煮河粉、酥脆爐烤越南麵包、清爽涼拌芒果椰子螺、風味濃郁的越式春捲，以及香醇的越南咖啡等，層次豐富的口感讓人一再回味。不論朋友聚會、家庭小聚，都是享受泰式料理的絕佳選擇。

圖／取自晶華酒店臉書粉絲團
圖／取自晶華酒店臉書粉絲團

圖／取自晶華酒店臉書粉絲團
圖／取自晶華酒店臉書粉絲團

此外，晶華酒店也迎接七夕情人節，特別在館內打造浪漫氛圍。Robin’s牛排屋與鐵板燒自即日起至9月7日，推出「美國極黑牛」帶骨牛小排的七夕限定套餐，搭配燭光氛圍與紅絲絨情人蛋糕，為情侶營造濃情蜜意的用餐時光。喜愛小酌的賓客則可於上庭酒廊加購限定調酒，以日本NIKKA科菲琴酒帶來的果香與微醺氣息，增添節日氛圍。再加上晶華頂樓泳池畔可同時欣賞煙火與台北夜景，為節日畫下最浪漫的註腳。

圖／取自晶華酒店臉書粉絲團
圖／取自晶華酒店臉書粉絲團

越南 七夕 美國 東南亞 晶華酒店

