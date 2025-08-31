半價吃Buffet！不用揪四人湊桌 豐FOOD「下午茶吃到飽」每人750元有找 加碼「多道干貝料理」無限嗑

主打多國世界級料理吃到飽的「豐FOOD」自助百匯即起推出「兩人同行一人半價」，只要出示活動圖片統統享優惠，平均下來每人花722元即可暢吃所有美味佳餚。

北市中山區熱門Buffet「豐FOOD」推出平日下午茶「兩人同行一人半價」，即日起至9/30之週一至五，凡憑活動畫面即享優惠，原價每人849+10%元折扣後含服務費僅約722元。除價格優惠外，更加碼多樣「干貝料理」，像是干貝手捲、干貝鮮魚湯、叻沙干貝麵、夏威夷干貝披薩等，只要揪一人就能輕鬆開嗑。

此外，「豐FOOD」還有工商優惠，每週一至五平日全餐期，只要憑本人名片/工作證與身分證用餐，即可享88折優惠，午、晚餐等正餐都適用，爽嗑現切牛排、片皮烤鴨、生魚片等逾百道美饌；而當月壽星還有平日四人同行一人免費、假日四人同行一人半價等生日優惠，詳情請見官網。

豐FOOD 海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號1F

電話：02-8502-0555

