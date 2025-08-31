半價吃Buffet！不用揪四人湊桌 豐FOOD「下午茶吃到飽」每人750元有找 加碼「多道干貝料理」無限嗑
主打多國世界級料理吃到飽的「豐FOOD」自助百匯即起推出「兩人同行一人半價」，只要出示活動圖片統統享優惠，平均下來每人花722元即可暢吃所有美味佳餚。
北市中山區熱門Buffet「豐FOOD」推出平日下午茶「兩人同行一人半價」，即日起至9/30之週一至五，凡憑活動畫面即享優惠，原價每人849+10%元折扣後含服務費僅約722元。除價格優惠外，更加碼多樣「干貝料理」，像是干貝手捲、干貝鮮魚湯、叻沙干貝麵、夏威夷干貝披薩等，只要揪一人就能輕鬆開嗑。
此外，「豐FOOD」還有工商優惠，每週一至五平日全餐期，只要憑本人名片/工作證與身分證用餐，即可享88折優惠，午、晚餐等正餐都適用，爽嗑現切牛排、片皮烤鴨、生魚片等逾百道美饌；而當月壽星還有平日四人同行一人免費、假日四人同行一人半價等生日優惠，詳情請見官網。
豐FOOD 海陸百匯
地址：台北市中山區植福路8號1F
電話：02-8502-0555
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言