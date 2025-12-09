12月開喝「咖啡優惠懶人包」！超商佛心「買12送12」 星巴克、CAFE!N「買1送1」省荷包

咖啡控注意！年末好康一波接著一波，12月簡直是咖啡控的狂歡月，星巴克買一送一直接連續三天、7-11濃萃美式買12送12、全家茶飲買1送1只要20元，萊爾富更大手筆買20送20，還有CAFE!N冠軍咖啡買一送一、CAMA寄杯最低85折、85度C平安夜第二杯30元，這波優惠真的誇張到讓人想一次把錢包清空囤起來！

● 星巴克：會員限時3天「買一送一」

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

首先，星巴克最佛「星享成雙」買一送一回來啦！星禮程會員只要在即日起到12月10日，連續三天每天11:00~20:00，至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待。不過需留意，優惠品項不包含不包含冷萃太妃核桃系列、冰淇淋飲品、雲朵冰搖、手沖、虹吸跟酒精飲料。同時，充滿節慶氣氛的人氣耶誕飲品 「薄荷風味摩卡」也同步回歸，醇濃滑順的摩卡咖啡帶有清爽薄荷香氣，鐵粉們千萬別錯過！

● 7-ELEVEN：行動隨時取「買12送12」超殺優惠

CITY CAFE優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出「歡慶聖誕購物趴1212優惠組」！即日起至12月12日，OPENPOINT行動隨時取祭出「1212聖誕購物趴」，最殺重點就是 CITY CAFE特大濃萃美式「買12送12」！其他包含 CITY CAFE特大濃萃拿鐵26杯1212元、CITY CAFE特大厚乳拿鐵23杯1212元、、黑糖珍珠撞奶32杯1212元等多項組合，從咖啡、珍珠飲品到奶茶，囤貨族買越多省越多。

● 全家：私品茶「買一送一」 APP寄杯199元組合

圖／全家便利商店提供

全家門市至12月9日推出多款私品茶優惠，包括白烏龍茶、鮮露紅茶買1送1只要20元，以及白烏龍醇奶茶、鮮露醇奶茶買1送1也只要28元。同時，全家APP「隨買跨店取」也同步寄杯優惠至12月9日，例如大杯拿鐵6杯199元，另有特濃拿鐵5杯199元、卡布奇諾6杯199元，單品拿鐵3杯199元等多種組合可以選購直接囤一波。

● 萊爾富：摩卡、黑糖拿鐵「買一送一」 APP寄杯買20送20

圖／萊爾富提供

萊爾富門市即日起至12月23日推出多款咖啡「買一送一」，包括大杯摩卡咖啡、醇脆黑糖拿鐵、中杯橙香美式和大杯橙香拿鐵。「Hi-Life VIP」APP寄杯也同步推出超值優惠，包括大杯特濃美式買20送20、特濃拿鐵買20送18、60元茶拿鐵系列買12送12的優惠，喝到明年不成問題。

● CAFE!N硬咖啡：歡慶8週年「指定冠軍咖啡」買一送一

圖／CAFE!N粉絲頁

CAFE!N 硬咖啡歡慶8週年，即日起至12月10日推出APP會員限定的「指定冠軍咖啡」買一送一，優惠品項包含莊園黑咖啡、莊園星空拿鐵，限大杯或特大杯直接買一送一（容量冰熱品項要相同，每人限購2組），還能換燕麥奶或無乳糖鮮乳！

● CAMA CAFE：寄杯最低85折起

圖／CAMA CAFE提供

CAMA CAFE一年一度的年末會員慶開跑！即日起至12月14日，於APP「寄杯領取」購買指定飲品，即可享有「買22杯送3杯」「買50杯送8杯」或「買85杯送15杯」超值組合，相當於最低85折起，咖啡豆也買8送1。此外，12月新會員只要下載註冊APP，還可獲得「咖啡金大禮包」，內含咖啡分享桶9折券2張＋大杯熟香紅茶買一送一＋10元咖啡金5張。

● 85度C：12/24平安夜限定咖啡「第2杯30元」

圖／85℃提供

85度C提前預告聖誕大禮！12月24日平安夜當天，大杯咖啡系列不限冰熱、同品項「第2杯只要30元」，每人現買現取限購3組(6杯，省225元)，寄杯卡10杯最高省375元，當天沒空也記得先囤卡！

