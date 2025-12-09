中部吃貨嗨翻！ 日本漢堡排雙霸主插旗台中 「漢堡排嘉」進駐勤美、「挽肉と米」台中店招募中

漢堡排控要暴動！ 日本最強炭火漢堡排雙雙插旗台中，東京原宿神宮前每天6點前就賣光的「漢堡排嘉」，以及只賣一款A5和牛套餐、讓人吃到哭的「挽肉と米」，2026年起都要進軍台中，中部吃貨們準備嗨翻！

東京原宿排隊必吃日本F1國產牛炭火美味 漢堡排嘉。圖／Hamburg Yoshi漢堡排嘉

去年5月才登台的日本東京「漢堡排嘉」，目前在大台北已有中和環球購物中心、大巨蛋SOGO、南港CITYLINK三家分店，開幕時每家都大排長龍。創辦人安川嘉紀本業是北海道炭火燒肉大佬，擁有超過20年烤肉經驗，2021年在東京原宿開了第一家炭火漢堡排專門店，靠著每天限量300份的炭火和牛漢堡排，晚上6點前迅速完售，人氣爆棚成為日本人私藏愛店。

漢堡排嘉，炭火直烤手打漢堡排。圖｜Hamburg Yoshi漢堡排嘉

台灣人一吃也瘋狂，「漢堡排嘉」最新展店計畫曝光，預計2026年4月拓點至台中「勤美誠品綠園道」，菜單跟台北一樣有5款定食：WAGYU和牛漢堡排、國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、炭火厚切牛舌排、炭火牛橫膈膜，價格450～650元，通通附白飯、味噌湯、生雞蛋、小菜無限續加！

挽肉と米。報系資料照片，記者陳睿中／攝影

另一家，2023年7月登台的「挽肉と米」，先後在台北開設華山店與信義店兩間，登台屆滿兩年之際，最新傳出已悄悄在人力銀行掛出「台中店」職缺，代表第三店確定落腳台中，雖然地點與開幕時間還沒正式公布，但從徵才動作來看，對中部的漢堡排粉絲來說無疑是超級好消息。

圖／翻攝人力銀行網頁

「挽肉と米」目前僅提供單一套餐（650元），內含3顆每天早上在10度C的挽肉室現絞鹿兒島A5和牛的新鮮漢堡排，客人坐下来後師傅才開始現做現烤，避免漢堡排放置過久而影響風味，還會根據你的吃速決定下一顆什麼時候上爐，保證每一口都保持「新鮮現烤」的頂級用餐體驗。

挽肉と米採套餐方案，每套含3塊漢堡排，650元。記者陳睿中／攝影

