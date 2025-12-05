LULU豬粉尖叫！ 金子半之助「心型午餐肉天丼」驚喜開吃 加價199元幸運燈、5000份好禮快抽
療癒系教主「LULU豬」這次直接闖進天丼界！人氣名店「金子半之助」從12月起正式與LULU豬聯名開跑，不僅推出期間限定「午餐肉天丼」，還祭出超Q幸運燈、幸福御守等周邊，還有5000份總價值近25萬的好禮等你抽，這個冬天絕對要衝一波！
金子半之助這次以經典天丼為底，推出全新「金子半之助×LULU豬 午餐肉天丼」（359元），天婦羅包含米紙、舞菇、鳳尾蝦、青龍、海苔、蓮藕、南瓜片、玉子，最大亮點就是超可愛的「心型午餐肉」！一口咬下酥脆又juicy，搭配百年傳承醬汁，保證讓你吃完心情瞬間變好～
每碗都附LULU豬小旗幟！只要點菜聯名天丼就有「LULU豬小旗幟」，翻到背面掃QR碼加入會員，立刻抽5000份驚喜，獎項超佛包括：江戶前天丼、鳳尾蝦、免費套餐升級、氣泡飲、柚香雪酪、優惠券等，總價值近25萬，CP值爆表。
首波周邊199元可加購「LULU豬幸運燈」萌到捨不得關燈！凡點午餐肉天丼或單筆消費滿499元，就可以用199元加購「LULU豬幸運燈」三款隨機出貨，分別是「吃貨營業中」、「吃飽飽躺著賺」、「吃飽飽等加薪」，還搭配金子半之助招牌鳳尾蝦圖樣超療癒，全台限量賣完不補！
第二波「LULU豬幸福御守」迎2026，聯名周邊5款諧音梗超好笑，包括「LU來LU開心」、「LULU豬事順利」、「財運豬通」、「睡後收入」、「吃飽圓滾滾」，官方還預告有1款超限量隱藏版，詳細資訊會在粉絲團公布，粉絲千萬別錯過！
現在儲值還有回饋！即日起到12月7日推出Fun大儲值金，儲值2000元送200元、3000元送300元、5000元送550元，電子禮券隔天起90天內可用，直接拿來換聯名周邊最划算！
