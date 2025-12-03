聽新聞
肉多多9歲了！超划算「299元套餐」限時回歸 「5盎司肉盤＋70種蔬食自助吧」不限時爽吃到明年

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
肉多多299輕量級套餐新上市。圖／肉多多提供
肉多多299輕量級套餐新上市。圖／肉多多提供

肉多多9歲了！人氣連鎖火鍋「肉多多」將當年開幕時一炮而紅的299元套餐復刻回歸，而且這次還超級進化，不僅能享受多達70種品項的蔬食自助吧吃到飽，還有5盎司肉盤任選，更佛心的是「用餐不限時」，真是火鍋控一大福音！

肉多多299輕量級套餐新上市。圖／肉多多提供
肉多多299輕量級套餐新上市。圖／肉多多提供

299元輕量級套餐直接讓人尖叫，主餐可選「5盎司活力梅花豬」或「無骨雞腿肉」二選一，肉盤份量誠意滿滿5盎司，重點來了，原本單點的菜盤直接進化成「70種蔬食自助吧無限續」，吃得到新鮮時蔬、火鍋丸餃、關東煮、冰品甜點統統隨你嚐，還有超狂跨界聯名「路易莎咖啡」與「大苑子手搖飲」無限暢飲！

加碼不限時吃到飽。圖／肉多多提供
加碼不限時吃到飽。圖／肉多多提供

肉多多火鍋原本主打大份量的肉盤，近年轉型為「半自助式吃到飽」的經營模式，即日起到2026年1月30日全台門市限時「299元輕量級套餐」回歸，不分平假日都能吃（僅淡水店、西門店限平日），而且能享受不限時用餐的服務，讓大家可以慢慢品嚐，盡情享受火鍋樂趣，CP值爆表！

圖／肉多多提供
圖／肉多多提供

