震撼倒數1個月！ 連6年摘星Longtail驚傳「2026元旦起暫休」 最終月「聖誕跨年雙饗宴」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Longtail提供
圖／Longtail提供

餐飲界震撼彈！曾連續6年蟬聯米其林一星殊榮「Longtail」昨(1)日突在官方粉絲專頁宣佈，將於2026年1月1日起「暫時停下腳步」。消息一出讓不少老饕相當錯愕，不過業者也強調「這不是結束」，而是為了下一個更好的篇章做準備。

Longtail自2017年開幕以來，便是台北「精緻餐飲（Fine Dining）」結合「餐酒館」的先驅，由名廚林明健聯手多位股東打造，餐廳自2018年至2023年連續6年奪下米其林一星，2023年林明健因與經營團隊理念不合離開後，新任主廚陳加朗接棒，用發酵、熟成等絕活把「酸菜魚、口水雞、烤鴨」變成Fine Dining版，秋季菜單一上桌還是秒殺滿座，Google評論上仍維持4.1顆星的高人氣。

開胃小點「松子口水雞、八角、紅椒康普茶」（左）、「栗子、柿子、 嘣藜麥」。圖／LONGTAIL提供
開胃小點「松子口水雞、八角、紅椒康普茶」（左）、「栗子、柿子、 嘣藜麥」。圖／LONGTAIL提供

針對此次暫停營業，Longtail透過粉專公告感性表示：「這不是結束，而是暫停片刻。我們會繼續前進，整理呼吸、累積能量」，團隊決定在2026年元旦起短暫休息，為下一個篇章、下一個更好的Longtail做準備。

圖／Longtail提供
圖／Longtail提供

為了感謝粉絲支持，最後一個月祭出《Cheers! Longtail 倒數狂歡月》，即日起至12月31日，凡至店內用餐，就送「Longtail經典特調一杯」，邀請大家一起敲杯致意。

12月24日、25日推出的「耶誕饗宴」，以及12月31日的「邁向2026跨年晚宴」，每位售價皆為3,680元+10%。其中最超值的莫過於跨年場，只要預付訂金完成，就能直接獲得一張價值2,000元的「WILDWOOD 戶外跨年派對站票」，等於吃完米其林等級大餐，還能續攤去戶外開趴倒數，CP值爆表。想最後朝聖的饕客千萬別錯過！

圖／Longtail提供
圖／Longtail提供

【Longtail】

．地址： 台北市大安區敦化南路二段174號

．電話： 02-27326616

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

