六福萬怡歲末必吃！爐烤牛排「無限續點」免千，加299元爽吃「黑松露焗烤龍蝦」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

歲末聚餐選哪裡？位於六福萬怡酒店七樓的大廳酒吧悄悄掀起美食話題，主打的「爐烤牛套餐吃到飽」一推出便成為上班族與家庭客的熱門口袋名單。主廚以香草與香料醃製美國爐烤牛，再以高溫爐烤逼出油脂與肉汁，片片鮮嫩、香氣層次濃厚，最誘人的是——招牌爐烤牛皆可無限續享，讓喜愛大口吃肉的饕客一次滿足。

圖／<a href='/search/tagging/1013/六福萬怡' rel='六福萬怡' data-rel='/1013/89827' class='tag'><strong>六福萬怡</strong></a>酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

午間套餐每位 NT$899+10%，晚間套餐 NT$1,099+10%，皆搭配完整西式套餐：清爽開胃的主廚鮮蔬沙拉、當日例湯、歐式麵包佐油醋，以及飯後咖啡或茶，再加碼附上人氣 Häagen-Dazs 冰淇淋，從前菜到甜點一次到位。晚餐時段更推出「葡萄酒與軟性飲料喝到飽」的限定禮遇，無論是公司部門聚餐或朋友慶祝，都能盡情暢飲、氣氛滿分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

此外，餐廳同步推出限量升級方案，只要 NT$299+10%，即可加購「黑松露奶油焗烤龍蝦半隻」。濃郁松露香氣與鮮甜龍蝦完美融合，成為許多饕客每到必點的亮點菜色。因每日限量一次加購，更添增話題度與收藏價值。

餐期為週一至週五的午餐 11:30–14:00、晚餐 17:30–20:00（週五晚餐不供應）。想在歲末好好犒賞自己？這場專為肉控打造的吃到飽饗宴絕不能錯過。

六福萬怡酒店「爐烤牛套餐吃到飽」

訂位專線：02-6615-6527

圖／六福萬怡酒店提供
圖／六福萬怡酒店提供

