新增「披薩吃到飽」不加價！兩餐不只年糕火鍋、韓式炸雞299元吃到飽 自助吧「新炸物、聯名披薩」統統能暢吃
不只年糕火鍋，加碼披薩吃到飽！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」除價格優惠外，12月起將推出多款自助吧新品，指定門市還有「瑪格麗特披薩」任你吃，299元暢吃CP值超高。
「兩餐」自助吧自12/1起升級登場，新推「兩餐披薩醬」打造新潮「披薩年糕鍋」，還有「地瓜泥」香甜搭配創意吃，炸物部分則增加了黃金炸雞塊、香脆炸薯球、香酥素餃子和獨家特調「蜂蜜醬油炸雞醬」，以部分門市供應或可能與其他品項輪流供應，實際菜色依各店現場為準。
最重磅的「瑪格麗特披薩」則為西門、信義、中壢店限定，是兩餐首度與EATPIZZA聯名，想嘗鮮可別跑錯店了。此外，12月恢復十周年感恩價299元，板橋店則維持原價349元，方案總額另收10%清潔費，活動期間暫停供應學生方案。
