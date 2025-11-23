快訊

中壢隱藏版「499甜點吃到飽」！ 每日3場、2小時享用20款法式點心 「傑利鼠起司、冒煙小籠包」超美浮誇捨不得吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書
圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書

每日三場、爽吃2小時，甜點控衝了！ 桃園中壢竟然出現少見的「甜點吃到飽」，每日三場限定，499元就能整櫃甜點點到爽，而且不是排隊搶、不限時塞甜點的那種，每回只接待一組客人，兩小時完全不被打擾的專屬甜點時光！

圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書
圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書

中壢難得出現甜點吃到飽，位在中原夜市商圈日新路的巷弄內「雨林 法式甜點」，是一間靠著一台腳踏車在路邊販售甜點，口耳相傳與回頭客推薦下，慢慢累積人氣的圓夢小店，店內空間不大，約五張桌，乾淨簡約，店內販售客製化蛋糕、手作甜點，也有課程教學，而最新推出的甜點自由吃活動，讓甜點控瞬間暴動。

圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書
圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書

雨林甜點推出的「甜點自由吃」，活動採預約制，每場限兩到五人，一天只有三個時段，11:00、14:00與17:00，一次只接待一組客人，兩小時完全不被打擾，輕柔音樂、手作甜點香氣與舒服環境交織，想參加的人，一定得提早上粉專私訊預約。

甜點自由吃可享用20款法式甜點，不固定內容推出，每款甜點都很有驚喜感，最具話題的「小籠包甜點」端上桌竟然用蒸籠呈現，一打開還有乾冰煙霧緩緩散出，視覺效果滿分，外皮是白巧克力，內餡百香果凍酸甜清新，吃起來一點都不膩。另一款，造型可愛的「傑利鼠起司蛋糕」意外討喜，也打中六七年級生的卡通年代回憶。

圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書
圖／雨林 法式甜點x客製化蛋糕臉書

甜點吃到飽價格平日大人499元、假日599元，10歲以下孩童價格則為平日299元與假日399元，100公分以下只收50元，每位來用餐的客人需另外點一杯飲品並加收一成服務費，整體以小巧精緻、安靜自在為最大亮點。

雨林 法式甜點x客製化蛋糕

．地址：桃園市中壢區日新路63巷3號

．電話：0958-582485

吃到飽 中壢 小籠包 甜點

