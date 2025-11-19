茶控爽喝！ 日出茶太、翰林茶館「買一送一」連續喝到月底 麻古新品「紅萱粉粿」+茶飲最搭

手搖控整月輪著喝！ 六角國際近期旗下飲品品牌日出茶太、翰林茶坊推出「全民＋1」活動，從果茶到奶茶連續推出買一送一優惠，讓整個11月喝好喝滿；麻古也加入11月飲品戰線，推出全新茶香配料「紅萱粉粿」配料控秒愛上！

● 日出茶太「麝香葡萄系列」買一送一 第二波「抹茶控」爽喝

日出茶太「麝香葡萄系列」買一送一。圖／六角國際提供

日出茶太自即日起至11月21日，每天12時至20時推出第一波「麝香葡萄系列」買一送一，主打帶有麝香葡萄香氣的高山烏龍茶底，並搭配品牌獨家開發的麝香葡萄Q角，推出麝香葡萄果茶與麝香葡萄輕乳茶，果香與茶韻並存，人氣爆棚。

接著，11月24日至11月28日推出「抹茶系列」買一送一，使用日本靜岡抹茶粉調製，推出靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵及紫抹雲頂奶蓋拿鐵３款飲品，抹茶粉絲連喝五天都不膩。優惠領取方式只需下載「六角美食通」APP加入會員，出示優惠券畫面即可。

● 翰林茶館「熊貓珍奶」一路喝到月底

翰林「熊貓珍奶」買一送一。圖／六角國際提供

翰林茶館與翰林茶棧也同步推出買一送一，即日起至11月30日每日12時至20時，不分平假日，經典黑白雙色珍珠搭配醇厚奶茶的「熊貓珍奶」買一送一，限大杯外帶，一次就能喝到雙重Q韌口感，同樣需下載「翰林餐飲集團」APP領取優惠。

● 麻古新品「紅萱粉粿」11／21上市 巧搭4飲品

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊也加入11月飲品戰線，延續今年爆紅的「紅萱烏龍」，推出全新茶香配料「紅萱粉粿」，以紅萱烏龍茶湯製作，呈現自然茶色與淡雅香氣。新品將於11月21日起全台同步登場，並推薦「粉粿紅茶拿鐵、粉粿橙香紅萱、粉粿冰萃檸檬、粉粿金萱」四款飲品搭配，讓粉粿控一次解鎖不同風味層次。

圖／麻古茶坊提供

11月21日起購買紅萱粉粿系列還可獲得麻古茶坊品牌保冷袋，若選濃醇系列或鮮奶系列飲品，也能「免費升級加料」紅萱粉粿，手搖控本月小福利快收藏。

