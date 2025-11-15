快訊

太敬業！日拉麵店員工把熊打跑…滿臉血淡定上班 老闆曝超狂背景

美軍被軍火商當盤子？美陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元「竟賣逾140萬」

把握今明好天氣！下周一「東北季風強襲」全台降溫、北部大雨 最冷時間點曝

聽新聞
0:00 / 0:00

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元、生啤加價199元喝到爽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
必勝客歡樂吧。圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書
必勝客歡樂吧。圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書

想念披薩、義大利麵、烤雞無限吃的「必勝客歡樂吧」嗎？全台唯一一家吃到飽形式的光復餐廳店，歷經三週整修後於11/15今日正式回歸！這次不只有全新美式風格座位區，還帶來「台灣啤酒生啤無限暢飲」的新亮點，一開幕就引爆粉絲期待。

去年底歡樂吧一口氣熄燈兩家門市後，目前全台僅剩台北光復餐廳店維持吃到飽服務。經過3週翻新，官方宣布正式重新迎客，空間全面換成美式現代風格，座位與動線比以前更寬敞、用餐舒適度大提升。

必勝客歡樂吧。圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書
必勝客歡樂吧。圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書

現場依舊維持招牌吃到飽，速食控們每回必訪的包括，現做多口味披薩、義大利麵、BBQ烤雞、熱食、副食、沙拉、甜點、飲料自助區等，統統無限享用，而這次最大亮點是新增「台灣啤酒生啤」無限暢飲選項，只要加價199元就能喝到飽。

重新開幕後，歡樂吧吃到飽價格同步調整更新為大人調漲30元、兒童大降100元，成人平日收費自449元調至479元、假日自499元調至529元，而6～12歲的兒童則從原本的279元，一口氣降至179元，其餘則是3～6歲幼兒，酌收清潔費50元，3歲以下則免費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

必勝客光復餐廳店

．地址：台北市大安區忠孝東路四段341號2樓（捷運國父紀念館站5號出口）

．電話：02-2776-6600

．收費標準：成人平日479元、成人假日529元，兒童3歲以下免費、3～6歲酌收清潔費50元、6～12歲179元(需再加10%服務費)

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 必勝客
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

東京銀座名店「Ginza Sand 」快閃登台！進駐台北晶華酒店爽吃A5和牛

日本東京銀座的人氣三明治名店 Ginza Sand 今年冬季正式登陸台北，於 11 月 20 日至 12 月 31 日 期間快閃進駐 台北晶華酒店 2 樓上庭酒廊。主打以「職人油炸工法」結合高級食材的奢華三明治，從玉子、豚肉到 A5 和牛都以精準溫度油炸，打造酥香外衣與柔嫩內餡的多層次口感。這次快閃除了帶來銀座同步的人氣款，更推出台灣限定口味，並提供內用與外帶兩種方式，方便饕客輕鬆品嚐。

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元、生啤加價199元喝到爽

必勝客光復店回歸！ 全台唯一「歡樂吧吃到飽」價格調整 大人漲30元、兒童降100元、生啤加價199元喝到爽

Super Junior 首登大巨蛋開唱！台北金豬食堂又包場 網嗨：SJ要來了

韓流天團 Super Junior 從14日起一連三天，首度登上台北大巨蛋舉辦年度巡演「SUPER SHOW 10」，不...

現省451！三商炸雞「買6送6」再送大可樂　漢堡王「捲捲德腸堡」回歸

歲末年終時刻，三商炸雞推出新品「墨西哥醬辣雞腿」，將新鮮雞腿肉酥炸後再裹上特製墨西哥風味辣醬，並灑上花生碎粒增添層次，微...

台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍 頂級職人作品「台灣也買得到」

今年10月中旬在義大利米蘭舉行的「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship...

法式可頌變港點！點點心5大新菜翻玩港味 「XO醬燒賣可頌、豬仔麻糬綠豆糕」吸睛創意爆棚

法式可頌變港點！點點心5大新菜翻玩港味 「XO醬燒賣可頌、豬仔麻糬綠豆糕」吸睛創意爆棚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。