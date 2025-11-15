必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元、生啤加價199元喝到爽

想念披薩、義大利麵、烤雞無限吃的「必勝客歡樂吧」嗎？全台唯一一家吃到飽形式的光復餐廳店，歷經三週整修後於11/15今日正式回歸！這次不只有全新美式風格座位區，還帶來「台灣啤酒生啤無限暢飲」的新亮點，一開幕就引爆粉絲期待。

去年底歡樂吧一口氣熄燈兩家門市後，目前全台僅剩台北光復餐廳店維持吃到飽服務。經過3週翻新，官方宣布正式重新迎客，空間全面換成美式現代風格，座位與動線比以前更寬敞、用餐舒適度大提升。

必勝客歡樂吧。圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書

現場依舊維持招牌吃到飽，速食控們每回必訪的包括，現做多口味披薩、義大利麵、BBQ烤雞、熱食、副食、沙拉、甜點、飲料自助區等，統統無限享用，而這次最大亮點是新增「台灣啤酒生啤」無限暢飲選項，只要加價199元就能喝到飽。

重新開幕後，歡樂吧吃到飽價格同步調整更新為大人調漲30元、兒童大降100元，成人平日收費自449元調至479元、假日自499元調至529元，而6～12歲的兒童則從原本的279元，一口氣降至179元，其餘則是3～6歲幼兒，酌收清潔費50元，3歲以下則免費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

必勝客光復餐廳店

．地址：台北市大安區忠孝東路四段341號2樓（捷運國父紀念館站5號出口）

．電話：02-2776-6600

．收費標準：成人平日479元、成人假日529元，兒童3歲以下免費、3～6歲酌收清潔費50元、6～12歲179元(需再加10%服務費)

