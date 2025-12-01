台北四星飯店「早午餐吃到飽」399元！平日限定「鮮甜海鮮、現煮麵食」任你吃 1招再享「免服務費」超級省

歲末聚餐選哪裡？位於六福萬怡酒店七樓的大廳酒吧悄悄掀起美食話題，主打的「爐烤牛套餐吃到飽」一推出便成為上班族與家庭客的熱門口袋名單。主廚以香草與香料醃製美國爐烤牛，再以高溫爐烤逼出油脂與肉汁，片片鮮嫩、香氣層次濃厚，最誘人的是——招牌爐烤牛皆可無限續享，讓喜愛大口吃肉的饕客一次滿足。

