台北四星飯店「早午餐吃到飽」399元！平日限定「鮮甜海鮮、現煮麵食」任你吃 1招再享「免服務費」超級省

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

台北四星級飯店推出年終感謝回饋，高CP值早午餐吃到飽」只要399元，一招再享「免服務費」讓你省上加省。

圖／<a href='/search/tagging/1013/台北漢普頓酒店' rel='台北漢普頓酒店' data-rel='/1013/244562' class='tag'><strong>台北漢普頓酒店</strong></a>粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

位於北市中山區的精華商業地段的「台北漢普頓酒店」即日起推出年終超殺回饋，1F自助百匯「洛可可茶苑」平日早午餐吃到飽每人只要399元，凡追蹤酒店FB粉絲專頁並並加入LINE好友即享優惠。菜色更同步升級，鮮甜熟白蝦、淡菜、古早味枝仔冰、經典羹湯任你吃，回饋活動至2026/1/31，用餐時間為平日11:30–13:30。

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

​「洛可可茶苑」提供海鮮、現煮麵食、熱鍋佳餚、粥品、蛋料理、中式小菜、生菜沙拉、水果、甜點飲品等豐富佳餚，想吃多少就吃多少。不光有399元回饋價，提前訂位還可再享「免服務費」，建議提早預約。

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

台北漢普頓酒店

地址：台北市中山區建國北路二段7號

洛可可茶苑 年終感謝回饋

活動期間：2025/12/1～2026/1/31 平日11:30–13:30（最後入場13:00）

回饋內容：追蹤「台北漢普頓酒店FB粉絲專頁」並加入LINE好友，享洛可可茶苑平日早午餐399元優惠價

備註：提前訂位再享免服務費（現場需出示手機頁面或相關證明供服務人員確認）；更多詳情依業者公告為準

粉專：https://www.facebook.com/HamptonPlaceTaipei

圖／台北漢普頓酒店粉專
圖／台北漢普頓酒店粉專

