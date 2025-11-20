快訊

台北人最愛的早餐店！台北必吃人氣豆漿店推薦

【FunTime小編群】突然好想吃傳統早餐？小編推薦幾間台北豆漿店，除了早餐可以吃之外，也有部分店家24小時營業，隨時想吃油條加豆漿都可以，超滿足～

(♫我知道你和我就像是豆漿油條 要一起吃下去味道才會是最好♫)

豆漿+油條是台灣人最愛的組合，不管早餐或宵夜、豆漿店永遠都是台灣人最愛的選擇。接下來小編就要介紹幾間台北赫赫有名的豆漿店，下次肚子餓的時候就聽著林俊傑的歌來上一杯豆漿配上一根油條唄！

阜杭豆漿

提到豆漿店，饕客們的腦袋一定會馬上跑出華山市場裡的「阜杭豆漿」。最好吃的燒餅油條就在這裡！有一句話是這樣說的：「早起的鳥兒有蟲吃」，你沒早起排隊，那很可能就吃不到了。「厚餅夾蛋or夾油條」是店內的招牌品項，看起來很簡單、吃起來可一點都不簡單。燒餅表皮塗上薄薄的糖水，放進鐵爐裡窯烤過後有淡淡的焦香，夾上滑嫩的蔥蛋或炸至酥脆的油條，OMG，小編口水都快流出來了！

交通：捷運善導寺站4號出口，步行約1分鐘

營業時間：05:30-12:30或賣完為止（週一公休）

鼎元豆漿

傳統的豆漿店裡除了常點的燒餅、蛋餅、飯糰以外，「小籠湯包」是每桌一定都會點上一籠的品項。每天為了這籠小籠包慕名而來的觀光客總是讓「鼎元豆漿」門口排起常常的人龍呀！看似小巧可愛的小籠湯包，外皮薄度適中，內餡飽滿、口感扎實。配上薑絲送進口中的時候，可要小心他會噴汁呀～

交通： 捷運中正紀念堂站4號出口，步行約4分鐘

營業時間：5:00-11:30

來來豆漿 

不管是早餐午餐晚餐或是宵夜，只要你想到，來來豆漿永遠在內湖守候著你。營業時間為24小時，全年無休。大家最推薦的就是他的「牛肉餡餅」還有喝起來帶點焦味的豆漿。現煎的餅皮，厚實的口感加上一整條的大蔥、切片的小黃瓜、最最重要的是裡面那塊滷到入味、有嚼勁但不老的牛腱肉，相信小編，你一定願意為了「來來豆漿」的「牛肉餡餅」跑去內湖！

交通： 捷運西湖站1號出口，步行約8分鐘

營業時間： 24小時

世界豆漿大王

說到豆漿，一定都會想到永和豆漿。這間位於永和中正橋頭旁的「世界豆漿大王」營業時間是24小時，是永和赫赫有名的豆漿店。店內總是高朋滿座，有許多知名人士去吃過！帶有傳統焦香味的豆漿，蔣宋美齡老夫人給豆漿的評價為「玉液瓊漿、甘如蜜酪」這個名號可是成為店內的招牌呢！小籠湯包、蘿蔔絲蛋餅、牛肉餡餅都是店內必點的品項哦！ 其中身為雙和人的小編最為推薦他的蘿蔔絲蛋餅了，清脆順口的蘿蔔絲加上些微的豬絞肉和厚實的餅皮，口感清爽不油膩又彈牙。

交通：捷運頂溪站1號出口，步行約4分鐘

營業時間：24小時

