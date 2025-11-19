住進歷史古城！越南河內精選飯店一次看，每間都超漂亮

快訊

FunTime旅遊比價
河內新精品飯店。
河內新精品飯店。 圖／Agoda

【FunTime小編群】河內是越南的首都，也是擁有1000多年歷史的越南古城，市區的歷史古蹟眾多、文物保存良好，且因為曾被法國殖民，建築融合了越南及法式風格，因此老城區成為河內最熱鬧的區域，住宿選擇也非常多，但要如何找到符合自己需求又不踩雷的飯店或旅館呢？今天就幫大家整理出多間超推薦的河內住宿！

快速導覽｜河內住宿區域

提到越南的河內，大家會想到什麼呢？小編立刻就會想到濃郁的歷史氛圍、清爽開胃的涼拌米線、炸春捲，還有濃密的蛋咖啡！這座城市保留許多過去的法式建築、佛寺古廟，也有舒適宜人的湖畔公園，很值得花時間探索一番。因此挑選一間地點便利的住宿格外重要，步行即可抵達多個景點，讓你排行程都事半功倍～

河內住宿特色：

1.還劍湖及老城區：熱鬧便利、景點集中、生活機能佳

2.西湖區：環境清幽、氣氛悠閒、高級渡假村多

河內住宿推薦｜還劍湖及老城區住宿

去越南河內自由行時，最推薦的住宿地點非還劍湖和老城區莫屬。 這一帶是觀光精華地段，步行就能走訪歷史建築、法式街道、在地咖啡館和夜市小吃。 住在這裡不但方便，生活感也很豐富，是第一次到訪最不會出錯的選擇。

極光高級生活方式酒店｜必拍酒吧ｘ景觀漂亮

極光高級生活方式酒店。
極光高級生活方式酒店。 圖／Agoda

極光高級生活方式酒店。
極光高級生活方式酒店。 圖／Agoda

極光高級生活方式酒店(Aurora Premium Hotel & Spa)位於河內最熱鬧的老城區，附近小吃、餐廳、酒吧、購物街眾多。飯店的一大亮點是頂樓的超美屋頂酒吧，很適合看夕陽、看夜景、欣賞市區景色～房間乾淨明亮，部分房型附浴缸、部分房型可以看見湖景、部分房型提供影音串流平台服務，各有特色，能滿足不同需求的旅客！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

地址︰61 P. Hàng Bè, Str, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南

背包客豪華青年旅館｜房型選擇多元ｘ平價住宿首選

背包客豪華青年旅館。
背包客豪華青年旅館。 圖／Agoda

背包客豪華青年旅館。
背包客豪華青年旅館。 圖／Agoda

背包客豪華青年旅館(Luxury Backpackers)的房型選擇多樣，除了混合宿舍的單床位之外，也有提供雙人房、三人房及家庭房，即使預算不高，也能擁有自己房間！飯店提供汽車及自行車租借、外幣兌換服務，還可以直接跟櫃台報名當地景點的導覽行程，適合旅遊風格隨興，不事先安排行程，或是獨旅想認識新朋友的旅客～

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

地址︰56 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南

河內中心水療酒店｜近同春市場ｘ交通便利

河內中心水療酒店。
河內中心水療酒店。 圖／Agoda

河內中心水療酒店。
河內中心水療酒店。 圖／Agoda

河內中心水療酒店(Hanoian Central Hotel & Spa)位於還劍湖及西湖中間，附近景點有昇龍皇城遺址、昇龍水上木偶劇院、胡志明陵寢、真武觀、鎮國寺等，步行3分鐘還可抵達同春市場，交通便利。飯店提供的服務多元，除了24小時接待櫃台、外幣兌換、洗衣服務之外，也提供租車及收費接駁服務，另外，入住皆附越南式及西式早餐，且員工服務周到，獲得許多好評！

訂房網評價︰9.5/10 (agoda)

地址︰42 Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南

河內住宿推薦｜西湖高級渡假村

如果你想在城市裡享受度假氛圍，那小編會大力推薦你西湖周邊的高級渡假村。不僅有大片湖景、低調奢華的設計，還附設泳池或水療設施，讓人完全放鬆。這裡距離市中心不遠，適合想遠離塵囂、又不想跑太遠的旅客。

河內西湖洲際飯店｜渡假首選ｘ親子友善

河內西湖洲際飯店。
河內西湖洲際飯店。 圖／Agoda

河內西湖洲際飯店。
河內西湖洲際飯店。 圖／Agoda

河內西湖洲際飯店(InterContinental Hanoi Westlake By IHG)位於西湖旁邊，遠離市區的喧囂，非常適合渡假！除了有湖畔房型之外，還有漂亮又舒適的水上屋，實在是太浪漫了！小編也很推薦黃昏時段可以到花園泳池、日落酒吧去欣賞美景，絕對能留下美好的回憶。整體的房型寬敞舒適，設施一應俱全，若是帶孩子入住，未滿12歲還能不加床免費住，十分友善！

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

地址︰05 Pho Tu Hoa, Quang An

河內喜來登飯店｜連鎖大品牌ｘ早餐超豐盛

河內喜來登飯店。
河內喜來登飯店。 圖／Agoda

河內喜來登飯店。
河內喜來登飯店。 圖／Agoda

河內喜來登飯店(Sheraton Hanoi Hotel)是五星級的連鎖大品牌，各項設施和房間都有一定的水準，獲得許多旅客的好評！小編最推薦的是他的餐廳，自助式早餐的菜色豐盛，從西式的沙拉麵包到越式熱騰騰的河粉，還有多種現做料理，吃飽後再開始一天的行程，簡直是太幸福了～

訂房網評價︰8.3/10 (agoda)

地址︰ K5 Nghi Tam, 11 Đ. Xuân Diệu, Road

以上介紹的幾間住宿各有特色及優點，相信大家都可以從中找到最適合自己的選擇！越南到處都很好好拍，充滿樸實簡單的美及人情味，河內是最能深入了解越南歷史的地方，有時間不妨到河內旅遊，感受不同的文化風情！

