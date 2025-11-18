小資必看！精選「台中平價住宿」，高品質不貴也能住得好

【FunTime小編群】台中兼具都會與鄉村特性，擁有眾多的觀光人潮及豐富的人文資源，百貨公司林立、知名景點繁多，融合美食、文化與創意的商圈型態不斷孕育而生，不論是名勝古蹟、藝文活動、遊樂園或是夜市小吃，每年吸引大批人潮反覆造訪！本期小編整理了幾間網友熱推的高CP值台中住宿，不論是在住宿環境或是交通上，都是相當優質的選擇，一起來看看吧～

台中便宜住宿攻略｜熱門區域推薦

出門旅遊選對住宿地點真的很重要，不管是想逛街、吃美食還是方便移動，都有不同區域可以選擇～這次幫大家整理台中四大熱門住宿區的特色，讓你快速找到最適合的落腳點！

➢ 台中火車站：交通方便又靠近景點，探索台中市區都超便利

➢ 勤美草悟道：綠意街景加上咖啡廳、市集超有生活感

➢ 一中街：聚集美食餐廳、服飾店、百貨公司，生活機能超優

➢ 逢甲商圈：夜市小吃多到吃不完，美食控必選

台中火車站住宿｜搭火車、公車都超方便！

如果你是搭火車來台中，住在火車站附近真的超方便！這裡不但交通四通八達，且鄰近一中商圈，距離勤美草悟道也不會太遠，是探索台中的絕佳落腳點！

紅點文旅

吸睛溜滑梯，復古蹦新穎台中平價飯店

紅點文旅 。圖／agoda

2024年重新開幕的紅點文旅，如果住過一次真的會留下深刻印象！check in櫃台一旁就是大大的旋轉不鏽鋼溜滑梯是真的可以溜得，而整座旅店內瀰漫的懷舊復古的溫暖風格，牆上掛著幾幅藝術創作，文創風也悄悄被吹起。而旁邊緊鄰中華路夜市，消夜不是問題；早餐的buffet菜色也豐富，在這裡不怕餓肚子囉～

紅點文旅 。圖／agoda

紅點文旅的房型命名很可愛，以X、S、M、L、XL等等衣服尺寸的概念來規劃單人雙人甚至是家庭房；令人眼睛為之一亮的是房間還提供高級的Nespresso咖啡機，和一般三合一咖啡包相比，更有質感！來到浴室，各種盥洗用品以行李箱的設計裝起來，具有可愛巧思，而住宿都有供應早餐和午餐，下次就來這好好放鬆吧！

地址：台中市中區民族路206號

附近景點：中華夜市、國立自然科學博物館、台中公園

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

巧合大飯店

背包客質感台中飯店

巧合大飯店 。圖／agoda

台中巧合大飯店對面就是台中火車站，交通非常便利，附近也有宮原眼科、綠川等景點。而在飯店內部也有許多公共空間可以讓背包客們休息交流，早上也提供非常豐富的中西式早餐，CP值非常高！

巧合大飯店 。圖／agoda

有別於一般飯店的設計，除了標準私人房型外，台中巧合大飯店最特別的就是設計給獨自旅行的背包客住的宿舍啦～宿舍是一個開放式隔間，上下舖是柔軟舒適的床墊，有簾幕和檯燈，拉上簾幕就可以隔成自己的獨立小空間，還有一個超大置物櫃可以放行李。

地址：台中市中區建國路163號

附近景點：國立台灣美術館、國立自然科學博物館、第一廣場

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

奇異果快捷旅店-站前2館

經濟實惠，細緻格局台中飯店

奇異果快捷旅店-站前2館 。圖／agoda

在台中有很多家分館的奇異果快捷旅店，站前二館提供經濟實惠路線的背包客或小資旅遊住宿，離台中火車站近、附近又很熱鬧，而旅店內還有腳踏車可借用，很貼心呢～雖然說是背包旅店，整體門面還是很典雅精緻，入內時須先換上拖鞋才上樓，品質控管一百分！到了夜晚時不妨去交誼廳和來自不同地方的朋友聊聊天、玩玩桌上足球吧！

奇異果快捷旅店-站前2館 。圖／agoda

背包床位皆為膠囊形式，具有隱私性～除了基本的背包床位之外，也有提供雙人房，房間內的空間不大，不過閱讀燈、鏡子和萬用插座都具備，若是想要多人一起入住也有日式客房的選擇！

小編小提醒：公共浴室提供洗髮、沐浴乳，但盥洗用具如牙刷毛巾要記得自備唷。

地址：台中市西區綠川西街29號

附近景點：宮原眼科、20號倉庫藝術特區

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

勤美草悟道住宿｜市集、咖啡廳超多！生活感拉滿

勤美草悟道一帶有著綠意街景，以及多間文創小店和特色咖啡廳，住在這裡超有氛圍感～不管是想要放鬆散步還是拍美照，喜歡慢活風格的你，推薦你來到台中可以選擇住在勤美草悟道附近～

卡爾登飯店-台中館

鄰近轉運站，充滿現代感的台中住宿

卡爾登飯店-台中館 。圖／agoda

卡爾登飯店-台中館位在台中市的西區，緊鄰國立自然科學博物館，距離朝馬轉運站車程只要5分鐘，飯店旁也有便利商店，生活機能非常的好，也深受許多商務客或外國旅客喜愛。

卡爾登飯店-台中館 。圖／agoda

卡爾登飯店-台中館除了有便利的交通與生活機能外，飯店內的設施裝潢也是非常用心，飯店從外觀到內部走一個純白簡約風，並配上流利的線條元素，讓整個飯店充滿了現代感的氛圍，飯店提供許多當地特色行程可供選擇，讓來台中不知道要玩甚麼的朋友可以有更多的參考及選擇。

小編偷偷說：飯店內的享Share餐廳非常好吃，商業午餐CP非常高，小編激推！

地址：台中市西區忠明南路61號

附近景點：國立自然科學博物館、精明一街

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

草悟道漂鳥青年旅館

背包客大推，滿滿人情味的台中住宿

草悟道漂鳥青年旅館 。圖／agoda

草悟道漂鳥青年旅館有著與其他旅館不同的設計，整間旅館運用非常大的空間作為交誼廳，旅館老闆期望每個來漂鳥草悟到旅館的旅客們，可以多多使用公共空間，在旅行的過程中，認識更多不同的人，增進人與人之間的關係。

草悟道漂鳥青年旅館 。圖／agoda

草悟道漂鳥青年旅館有著一般客房以及背包客棧式房間，旅客們可以選擇適合自己的客房， 客棧式的客房平日一晚價格不到500元，CP值真的非常高，旅館內設施也都非常齊全，是來到台中小編非常推薦的台中住宿選擇之一。

地址：台中市西區公益路201號8樓

附近景點：國立台灣美術館、國立自然科學博物館

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

一中街住宿｜逛街、美食探店超適合！年經族群必選

一中街周邊聚集了超多美食小吃與網美餐廳，特別適合愛逛街、喜歡分享美食的旅人。而且住宿地點鄰近中友百貨與台中火車站，不論是購物還是交通都非常便利，是來台中自由行的熱門選擇。

台中愛戀旅店

熱門景點旁，鬧中取靜的優質旅店

台中愛戀旅店 。圖／agoda

緊鄰一中商圈、宮原眼科、台中放送局及科博館等知名景點的台中愛戀旅店是個交通非常方便的台中住宿，整間旅館以優雅為主題風格，從飯店外觀就能看見這精心的設計。雖然飯店就在許多熱門景點旁，但飯店周圍卻非常的靜謐，讓旅客可以享受到這鬧中取靜的住宿體驗。

台中愛戀旅店 。圖／agoda

而飯店內部的裝潢非常簡約，房間內明亮寬敞，純白色的色調更讓人能看見飯店細心的清潔，客房內空調、電視和盥洗用具等基本設備一應俱全，有些客房還配有大面的景觀窗可以欣賞整個台中市的市景~

小編偷偷說：愛戀旅店可是有提供小編最愛的免治馬桶，真棒！

地址：台中市北區錦祥里錦祥街22號

附近景點：台中公園、寶覺寺、一中夜市

訂房網評價：8.2/10 (agoda)

逢甲商圈住宿｜美食控超愛！多種美食吃不完

逢甲商圈是台中最熱鬧的夜市區，附近住宿選擇多樣，從平價旅館到質感旅店應有盡有。如果想要體驗地道小吃、深夜美食的話，住在這一帶超級方便，美食多到讓你吃不完，適合美食控與年輕旅人住在這附近～

探索私旅

超過100部藍光電影，住宿期間讓你看到飽

探索私旅 。圖／agoda

探索私旅就在距離逢甲夜市步行7分鐘的位置，但入夜後卻相當的靜謐，不會有車水馬龍的吵鬧，卻有在市中心有的便捷性。而且飯店相當新穎，內部公共設施的設計風格以飛機座艙為主題，非常特別。

探索私旅 。圖／agoda

而客房內也沿用的飛機主題的設計，像是床旁邊的閱讀燈、桌面旁的萬國插座、沐浴用品的擺放，還有超過百部的藍光電影看到飽，這些設施及服務，就好像住在頭等艙一樣！此外，探索斯旅設有地下停車場，對於開車的旅客來說超方便～

地址：台中市西屯區漢翔路3號

附近景點：逢甲夜市、東海大學、路思義教堂

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

