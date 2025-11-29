AI教父新寵曝光！ 跟黃仁勳走進「國賓中餐廳」 一甲子經典川粵菜「招牌掛爐烤鴨、剁椒魚頭」必點

AI教父「黃仁勳美食地圖」再更新！ 輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前再度快閃台北，這回他受邀享用晚宴，不僅與台積電創辦人張忠謀等大咖聚餐，還讓這家經營逾60年的川粵名店「國賓中餐廳」，正式加入他的「AI級」美食地圖朝聖清單。

輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

● 黃仁勳私藏愛店！蒼蠅頭、平價牛肉麵「一吃再吃」

圖／翻攝花娘小館臉書

黃仁勳數度來台，行程滿檔之餘，總不忘重溫熟悉的老味道開始，他長年鍾愛的「花娘小館」，這幾乎已成為他每次來台的固定行程，而店內招牌菜「蒼蠅頭」據傳是他的最愛；還有一間自從他2023年首次踏足後就念念不忘的「牛耳精緻麵館」，這家店於內湖科學園區一帶，價格親民、深受內科上班族喜愛的麵店，至今已三度回訪，幾乎維持「一年一次」的頻率，足見其魅力！

圖／翻攝牛耳精緻麵館臉書

圖／翻攝國賓中餐廳官網

黃仁勳此次也受邀到老字號的「國賓中餐廳」享用晚餐，讓他的美食版圖再添一家頂級中菜！這回品嚐的國賓中餐廳招牌菜色，包括色香味俱全的「掛爐烤鴨三吃」鴨皮烤得酥脆金黃，三吃玩法包括荷葉餅夾鴨肉、鴨骨湯熬粥，還有鴨架紅燒，層次豐富到讓人停不下筷；另一道內行人才懂的「剁椒魚頭」，更是川菜經典，鮮嫩魚頭淋上麻辣剁椒，辣度剛好，超級下飯。

圖／翻攝國賓中餐廳官網

必吃的經典還有「乾煸四季豆」、「椒麻雞」、「藤椒肥牛」、「東坡肘子」等，都是人氣不敗的選擇。經營超過60年的國賓川菜廳與粵菜廳，雖然在飯店改建後，已搬遷至遼寧街並合併為國賓中餐廳，但憑藉著深厚的廚藝底蘊，依然受到無數饕客青睞，也是政商名流經常造訪的用餐地點。

圖／翻攝國賓中餐廳官網

AI教父的味蕾超接地氣，從頂級中菜到路邊攤，黃仁勳的美食地圖可說是橫跨台北。「國賓中餐廳」位在台北市中山區遼寧街125號，捷運中山國中站步行5分鐘，環境優雅適合約會或聚餐。

