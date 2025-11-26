香菜大軍快衝！ 好市多上架「香菜牛肉泡麵」 經典紅燒湯底搭「滿滿香菜」一包不到30元

近來「香菜（芫荽）」風潮盛行，從香菜手搖飲、香菜披薩、香菜洋芋片等嚐鮮新品持續席捲美食界，而近日有網友發現美式賣場好市多（Costco）悄悄上架了一款新品—「香菜牛肉泡麵」，立刻在各大社群平台上引發熱烈討論，讓「香菜控」集體暴動！

好市多上架的「香菜牛肉泡麵」是由知名泡麵品牌維力推出，主打經典紅燒牛肉泡麵湯頭濃郁順口不厚重，麵條Q彈紮實，驚奇的是打開調味包，裡面不是常見的蔥花或乾燥蔬菜，而是整包滿滿的香菜！

「香菜牛肉麵」新品一上架，立刻引起網友兩極化的反應，不少香菜控留言狂喜表示「香菜就是要這樣鋪好鋪滿」、「光看就流口水了，準備囤貨」但也有網友感到好奇又疑惑，直呼「經典牛肉麵配香菜...這味道真的搭嗎？」對於熱愛香菜的饕客來說，這絕對是大呼過癮的絕佳組合；但對「香菜恐懼症」患者來說，這款產品無疑是一大挑戰。

目前這款話題新品已在好市多（Costco）實體賣場販售，採箱購方式，現場一箱內含12包，售價為349元，平均下來單包不到30元。另有好市多官網上架販售，一箱售價為369元，絕對是香菜控一次嚐鮮或囤貨的好機會！

