冬令進補吃到飽！ 「麻油雞＋羊肉爐」千葉火鍋12月限定爽吃 極千葉加碼「麝香葡萄」 周周再抽iPhone

12月就是要吃鍋！千葉餐飲集團宣布推出冬季「吃到飽再升級」活動，不只千葉火鍋在整個12月祭出「麻油雞、羊肉爐」兩大國民補湯無限供應，旗下升級品牌「極千葉」更推出韓國進口麝香葡萄免費開吃。

秋冬轉涼正需要這一味，濃厚麻油與米酒香的麻油雞先暖胃，再換上滋補溫潤的羊肉爐驅寒，讓饕客一進門就能整個身體重新開機。千葉火鍋自12月1日起至12月31日，在門市自助吧台推出「冬令進補區」，一次端出麻油雞與羊肉爐兩款經典補湯無限供應。

還有極千葉升級吃法！ 選擇到更高階的「極千葉火鍋」用餐，即日起至12月31日，不用加價就能享用皮薄可食、幾乎無籽、口感脆口爆汁的韓國空運「麝香葡萄」。因貨量受每日進貨與熟度影響，實際供應以現場公告為準。

除了餐檯升級，千葉餐飲集團也在12月推出多項回饋：「黑卡開卡禮」辦卡500元，直接送市價450元越南進口巨型腰果，現場就能領。「會員加倍回饋」於12/1–12/31平日門市用餐，點數從「10元1點」升級為「10元2點」，極千葉不適用。還有「滿額贈與抽獎」單筆滿1,500元送濾掛咖啡（數量有限），即日起至12/7，滿1,500元送抽獎券一張、滿3,000元送兩張，以此類推，活動期間「周周抽iPhone 17 Pro」，合計送出4支旗艦機，讓大家吃好拿好過好冬！

