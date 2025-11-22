點飲料送早餐！ 名古屋人氣新店「客美多」進駐民生社區　咖啡券現省180元不限期

台北民生社區再添人氣咖啡廳，來自日本名古屋的「客美多咖啡」宣布進駐民生圓環旁，11月24日起開始試營運，也同步推出開幕優惠，不但復刻當地深受喜愛的「點飲品送早餐」，還祭出超划算咖啡券，讓咖啡迷輕鬆喝滿9杯！

圖／客美多提供

客美多民生店延續品牌一貫的木質調設計與暖色燈光，大面採光窗灑落自然光，再搭配代表客美多的經典紅沙發，從視覺到氛圍都充滿名古屋咖啡廳的自在靜謐美感。

圖／客美多提供

圖／客美多提供

店家也將名古屋最具代表性的「朝食文化」完整帶到台灣，只要每天上午11點前點任一飲品，就能免費享用早餐吐司。吐司烤得外酥內軟，還能依喜好選擇紅豆泥、雞蛋沙拉或水煮蛋搭配，近期更推出季節限定的芋泥口味，讓芋頭控也能開心吃早餐。

圖／客美多提供

圖／客美多提供

店內還提供各式熱銷咖啡與招牌甜點，其中「冰與火」更是許多老客人必點，使用熱吐司搭配冰涼霜淇淋，形成一熱一冷的奇妙口感，甜度與香氣都相當療癒。

為慶祝民生店新店開幕，客美多也推出限時咖啡券優惠，自11月24日起至11月30日止，原價1180元的咖啡券特價只要1000元，共可兌換9杯指定飲品，不僅折合一杯只要一百多元，還沒有使用期限限制，想慢慢喝、分次喝都沒問題！

圖／客美多提供

