台北東區「最美咖啡廳」收攤！ 「勺日」創始店12/15熄燈全台落幕 會員回娘家再送咖啡

台北咖啡控失落了！ 曾被封為「台北東區最美咖啡廳」的勺日咖啡，在今年8月接連關閉忠泰樂生活店與新光Let's Go店後，官方最新宣布現僅存的東區創始店也將在12月15日正式結束營業，正式走入歷史，而店家推出最後回饋活動，老客人回娘家還能再換免費美式！

圖／勺日zhuori提供

勺日於2021年開幕，創始店座落台北東區精華地段，由設計過隱世餐酒館、亞洲五十大酒吧 Draft Land 的團隊操刀，打造溫潤木質調與柔和米色系風格咖啡廳氛圍。寬敞空間搭配大片落地窗，綠意灑進店內宛如都市中的緩慢綠洲，也因此被封為「台北最美咖啡廳」。

圖／勺日zhuori提供

勺日品牌最新於官方粉絲團宣布，「因租約到期，最後一家勺日咖啡，只營業到12月15日」，並表示因為有大家，勺日承載了許多回憶，期盼未來有機會再相見。而在熄燈前，也推出告別回饋，凡內用出示會員畫面，可免費送美式咖啡1杯（冰熱擇一）；店內選物商品，最後可享2件6折、3件以上5折優惠，邀大家把握最後回訪。

同時也提醒，舊會員若有點數務必儘快兌換使用，即日起停止會員累點及新會員加入。