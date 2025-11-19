最高現省238元！ 亞尼克YTM「生乳捲盲盒」驚喜開賣 「九層塔檸檬」超獵奇、「草莓脆皮巧克力」粉嫩上新

生乳捲控準備衝！迎接聖誕與年末派對氛圍，亞尼克推出YTM（蛋糕販賣機）限定的「驚喜生乳捲盲盒」，不只價格划算，更有高達7成機率能吃到精品級或特殊限定口味，挑戰味蕾體驗獵奇版的「九層塔檸檬生乳捲」；同步推出限量草莓造型系列新品，從外型到內餡都滿滿聖誕浪漫氛圍，不能錯過！

亞尼克YTM「驚喜生乳捲盲盒」開賣。圖／亞尼克提供

亞尼克自即日起至12月6日於全台66台蛋糕販賣機開賣「生乳捲盲盒」，單盒售價392元，最高現省238元。除了經典冠軍原味外，還有機會抽到抹茶控必搶的「宇治抹茶」、偏愛濃酯系的「厄瓜多爾黑巧克力」等高單價口味，整體抽到高價或特殊品項機率高達70%，開箱瞬間直接充滿期待感。

亞尼克YTM「驚喜生乳捲盲盒」開賣。圖／亞尼克提供

最吸引目光的莫過於限定版的「九層塔檸檬生乳捲」，主廚以屏東九如新鮮綠檸檬現榨，再加入九層塔與檸檬皮一起熬煮，將香氣融入北海道奶霜中。入口先是檸檬清香，接著九層塔風味從尾韻冒出，酸香清爽、完全挑戰味蕾新高度！

獵奇口味登場！「九層塔檸檬」層次驚喜。圖／亞尼克提供

聖誕氛圍越來越濃，同步迎接亞尼克人氣脆皮巧克力系列新成員「草莓脆皮巧克力生乳捲」每日限量200條，使用白巧克力融合草莓果粒與杏仁碎披覆在外層，再加入草莓果餡奶霜與草莓果凍，切開瞬間就是視覺與口感的雙重爆擊；另一款「戲雪尋莓生乳捲」粉嫩泡芙蛋糕撒上覆盆莓果粒與糖粉，內餡同樣加入北海道奶霜與草莓凍奶霜，咬一口清爽香甜，完全能融化少女心。

粉色甜點「草莓脆皮巧克力生乳捲」少女心大爆發。圖／亞尼克提供

亞尼克同時推出「寄捲套餐」，一組1,816元包含5張生乳捲兌換券，可於門市、官網、YTM機台使用，最高可兌換450元生乳捲商品。即日起至12月6日購買一組以上，還再送「100元商品抵用券」，不限金額可折抵，買越多送越多，而且寄捲券沒有使用期限，相當超值！

