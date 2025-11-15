快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

聽新聞
0:00 / 0:00

馴鹿甜甜圈爆可愛！ Krispy Kreme「買1盒送1盒」3天限定　Aunt Stella「胡桃鉗倒數月曆」限量1500盒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Krispy Kreme、Aunt Stella 詩特莉提供
圖／Krispy Kreme、Aunt Stella 詩特莉提供

爆可愛的聖誕甜點，冬日儀式感一次到位！Krispy Kreme端出兩款可愛耶誕甜甜圈，還祭出限時3天「買一盒送一盒」超狂優惠；Aunt Stella詩特莉則帶著全新胡桃鉗主題倒數月曆盒回歸，讓甜點控每天都有甜味驚喜。

Krispy Kreme：耶誕限定甜甜圈登場

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme 11/17起推出2款耶誕限定甜甜圈，「魔法小馴鹿」以焦糖巧克力包裹甜甜圈，再手繪鹿角與呆萌眼神；「淘氣薑餅人」則是薑餅人造型，淋上糖霜並用巧克力點綴俏皮表情，兩款售價皆為60元，外型超應景。

另有「耶誕節禮盒」供應至12/28，有6入禮盒286元、12入禮盒486元，品牌更同步推出獨家「招牌雙面小燈箱磁鐵」，一面是紅綠蝶型招牌、一面是糖霜甜甜圈，加購價129元(單買229元)，全台限量1500個、每筆限購1個。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

最吸睛的限時優惠！只要在11/17前加入Krispy Kreme TW官方LINE，於11/17即可收到好友新品券，限時三天11/17～11/19到門市購買「耶誕節禮盒」直接送一盒原味糖霜甜甜圈，買6入送6入、買12入送12入，甜甜圈控一定要衝。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

Aunt Stella 詩特莉：胡桃鉗「倒數月曆盒」登場

Aunt Stella詩特莉推出全新「The Nutcracker Christmas」倒數月曆盒，以聖誕節的溫馨儀式感為靈感設計11扇小門，每天打開都能獲得一片手工餅乾的香氣與驚喜。今年還新增全新角色「小熊 Juniper」與胡桃鉗、玩具兵一起陪大家倒數聖誕。

圖／Aunt Stella 詩特莉提供
圖／Aunt Stella 詩特莉提供

今年內容物升級，最大亮點是限定「胡桃鉗吊飾」，以精緻雕刻呈現經典士兵造型，士兵手上拿著詩特莉經典餅乾，搭配攪拌器細節象徵手作溫度，採烤漆工藝，富有收藏價值。另還有「聖誕飄帶」飾品，以薑餅人、胡桃鉗、木馬等元素妝點，可直接掛上聖誕樹增添節慶感。

圖／Aunt Stella 詩特莉提供
圖／Aunt Stella 詩特莉提供

「Juniper 與胡桃鉗的倒數奇蹟」倒數月曆盒，即日起至11/20於官網與百貨門市開放預購，限時預購價1,480元(原價1,580元)，全台限量1500盒，售完即止。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

Krispy Kreme 甜甜圈 詩特莉 甜點 聖誕樹 聖誕節
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

馴鹿甜甜圈爆可愛！ Krispy Kreme「買1盒送1盒」3天限定　Aunt Stella「胡桃鉗倒數月曆」限量1500盒

爆可愛的聖誕甜點，冬日儀式感一次到位！Krispy Kreme端出兩款可愛耶誕甜甜圈，還祭出限時3天「買一盒送一盒」超狂優惠；Aunt Stella詩特莉則帶著全新胡桃鉗主題倒數月曆盒回歸，讓甜點控每天都有甜味驚喜。

小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

小熊軟糖開店了！ 德國「Bären Treff派對熊」台灣首店開幕　35款軟糖自由夾、拍照打卡送貼紙

等到「得正」新優惠了！滿額贈「大杯人氣飲品」、滿450再折100 優惠時間、點法搶先公開

得正優惠來了！人氣手搖「得正」即將再推優惠，包含滿額贈新人氣王飲品、滿450現折100等折扣，...

「DQ冰淇淋」菜單曝光！開心果暴風雪、5層疊疊樂甜筒必吃

全球超過7,700間分店的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」將於11月18日正式進駐台北101美食街。除了招牌...

日本草莓之王來了！CREMIA「甘王草莓冰淇淋」升級回歸 「香濃草莓+全新貓舌餅杯」即日起限量販售

草莓來了！北海道冰淇淋之神「CREMIA」草莓冰淇淋大升級，「草莓之王+全新餅杯」即日起吃得到，...

5大秋冬飲品開喝！ CoCo第二杯0元 Mr.WISH、大苑子暖心優惠 芋泥、桂圓、橘子紅茶輪番登場

5大秋冬飲品開喝！ CoCo第二杯0元 Mr.WISH、大苑子暖心優惠 芋泥、桂圓、橘子紅茶輪番登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。