馴鹿甜甜圈爆可愛！ Krispy Kreme「買1盒送1盒」3天限定　Aunt Stella「胡桃鉗倒數月曆」限量1500盒

爆可愛的聖誕甜點，冬日儀式感一次到位！Krispy Kreme端出兩款可愛耶誕甜甜圈，還祭出限時3天「買一盒送一盒」超狂優惠；Aunt Stella詩特莉則帶著全新胡桃鉗主題倒數月曆盒回歸，讓甜點控每天都有甜味驚喜。

Krispy Kreme：耶誕限定甜甜圈登場

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme 11/17起推出2款耶誕限定甜甜圈，「魔法小馴鹿」以焦糖巧克力包裹甜甜圈，再手繪鹿角與呆萌眼神；「淘氣薑餅人」則是薑餅人造型，淋上糖霜並用巧克力點綴俏皮表情，兩款售價皆為60元，外型超應景。

另有「耶誕節禮盒」供應至12/28，有6入禮盒286元、12入禮盒486元，品牌更同步推出獨家「招牌雙面小燈箱磁鐵」，一面是紅綠蝶型招牌、一面是糖霜甜甜圈，加購價129元(單買229元)，全台限量1500個、每筆限購1個。

圖／Krispy Kreme提供

最吸睛的限時優惠！只要在11/17前加入Krispy Kreme TW官方LINE，於11/17即可收到好友新品券，限時三天11/17～11/19到門市購買「耶誕節禮盒」直接送一盒原味糖霜甜甜圈，買6入送6入、買12入送12入，甜甜圈控一定要衝。

圖／Krispy Kreme提供

Aunt Stella 詩特莉：胡桃鉗「倒數月曆盒」登場

Aunt Stella詩特莉推出全新「The Nutcracker Christmas」倒數月曆盒，以聖誕節的溫馨儀式感為靈感設計11扇小門，每天打開都能獲得一片手工餅乾的香氣與驚喜。今年還新增全新角色「小熊 Juniper」與胡桃鉗、玩具兵一起陪大家倒數聖誕。

圖／Aunt Stella 詩特莉提供

今年內容物升級，最大亮點是限定「胡桃鉗吊飾」，以精緻雕刻呈現經典士兵造型，士兵手上拿著詩特莉經典餅乾，搭配攪拌器細節象徵手作溫度，採烤漆工藝，富有收藏價值。另還有「聖誕飄帶」飾品，以薑餅人、胡桃鉗、木馬等元素妝點，可直接掛上聖誕樹增添節慶感。

圖／Aunt Stella 詩特莉提供

「Juniper 與胡桃鉗的倒數奇蹟」倒數月曆盒，即日起至11/20於官網與百貨門市開放預購，限時預購價1,480元(原價1,580元)，全台限量1500盒，售完即止。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」