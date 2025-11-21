ONCE快衝！ 高雄迎TWICE 整座城市變身「藍海應援」 7大地標點亮、20飯店應援、還有捷運廣播&可愛交通號制

ONCE快衝！南韓人氣女團TWICE來了，《This Is For》世界巡迴演啖將於11/22、23連續兩天登上高雄世運主場館開唱，為迎接TWICE和台灣成員子瑜回家，高雄有7大城市地標、20間飯店與商圈齊力點燈，瞬間讓高雄化身藍色星球，粉絲們走出捷運就開始應援！

★ 整座城市變藍海！7大地標連6天點燈雷射秀

自11/18起至11/23，高雄夜晚全面進入「藍海模式」，七大代表性景點於每日17:30～23:00亮燈，其中部分還加入雷射字體燈光秀，直接把「TWICE 《THIS IS FOR》 WORLD TOUR」打在夜空中，全城化身大型應援舞台。亮燈地標包含：

．愛河

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

．大港橋

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

．高雄港旅運中心

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

．高雄流行音樂中心

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

．衛武營國家藝術文化中心

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

．中央公園捷運站1號出口

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

．美麗島捷運站

圖／翻攝陳其邁 Chen Chi-Mai臉書

★ 20間飯店也加入！看板、影片、藍色燈光超應援

高雄也有多間飯店加入「藍海應援大軍」，讓TWICE粉絲ONCE直接住進「專屬主題旅館」。許多飯店還以電子看板、牆面螢幕播放應援短片，甚至打上「歡迎子瑜回家」字樣，響應業者包含：大立百貨、承億酒店、H20水京棧酒店、洲際酒店、義享時尚廣場、義大世界摩天輪、美麗四季精品旅館、聯上大飯店、中鋼總部、壽山情人觀景台等等。

承億酒店24樓池畔酒吧POOL BAR。圖／承億酒店提供

大立百貨。圖／翻攝大立、大統五福店臉書

H20水京棧酒店。圖／翻攝高雄旅遊網

高雄日航酒店。圖／翻攝高雄旅遊網

義大集團。圖／翻攝高雄旅遊網

壽山情人Love觀景台。圖／翻攝高雄旅遊網

★ 搭捷運、馬路上都有彩蛋！TWICE親自廣播獻聲

最讓粉絲尖叫的是，TWICE還 直接在高雄捷運獻聲！自 11月20日至23日：搭捷運時就會聽到 TWICE 以 中英文廣播列車進站，左營高鐵站也設置 大型演唱會主視覺拍照背板，粉絲一出站就能打卡。高雄街頭會悄悄出現超可愛的限定交通號誌，一路上拍照、沉浸式被TWICE圍繞，整座城市真的都在迎接ONCE。