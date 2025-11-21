TWICE十週年高雄開唱倒數！翰林茶館推「星光藍珍奶」全台應援「免費喝兩天」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／業者提供；右圖／取自JYP官方網站
韓國人氣女團 TWICE 出道十週年旋風席捲台灣，即將於 11 月 22、23 日首度站上高雄世運主場館開唱，帶來年度最受期待的夢幻演出。為迎接海內外湧入的 ONCE 粉絲，全台餐飲業也紛紛祭出限定應援美食，其中以翰林茶館推出的「星光藍珍珠奶茶」備受矚目，用一杯象徵應援色的夢幻藍調飲品陪伴粉絲迎接盛事。

翰林茶館宣布，自 11 月 20 日起至 11 月 30 日推出為期 11 天的期間限定優惠，全台門市同步販售「星光藍珍珠奶茶」，外帶 59 元（原價 120 元）、內用 108 元（原價 188 元），讓粉絲能以更親民的價格品嚐這杯象徵祝福與支持的特製飲品。更吸睛的是，11 月 22、23 日兩天只要憑 TWICE 高雄演唱會門票或任何應援物（如手燈、服飾、娃娃、吊飾等），即可於全台門市

免費兌換乙杯「星光藍珍珠奶茶」，每人限領一次，數量有限、送完為止，勢必掀起一波粉絲打卡熱潮。

翰林茶館提醒，本次活動恕不與其他優惠併用，並保留調整與終止活動之權利；部分門市如松山機場店、桃園機場店、台南民族店及東山休息站不在活動範圍內，建議粉絲前往前先確認門市資訊。此外，飲品品項以現場提供為主，不開放調整糖度與冰量。隨著 TWICE 即將在高雄點亮屬於 ONCE 的能量舞台，這杯以「藍色星光」為名的限定應援飲品，也在全台同步升溫，用最甜的方式為粉絲留下十週年難忘記憶。

