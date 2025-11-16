快訊

拉亞漢堡限時「買1送1」！聯名餐點再抽雙人2萬元「日本來回機票」

圖／取自拉亞漢堡官網
圖／取自拉亞漢堡官網

拉亞漢堡外送聯手祭出年末超殺優惠！連鎖早餐品牌拉亞漢堡攜手 Uber Eats、foodpanda 及自家 LAYA NOW APP 接力推出三大限時活動，從買一送一到滿額折扣，再到抽日本來回機票，讓粉絲從 11 月一路省到 12 月。想在家輕鬆吃到熱騰騰吐司、漢堡與甜點，趁現在最划算。

圖／取自拉亞漢堡臉書粉絲團
圖／取自拉亞漢堡臉書粉絲團

首先Uber Eats 自 11/19～12/2 推出指定套餐「鮪魚蛋皇后奶油吐司＋三角薯餅＋紅茶」買一送一，早餐想吃得豐盛、下午茶想加碼幸福感，手機下單即可輕鬆享受外送優惠。至於foodpanda 直接整個 11 月優惠，拉亞漢堡全品項皆可參加「滿 $320 折 $120」活動。粉絲也別錯過超人氣的草莓煉乳系列，酸甜濃郁的季節風味，每一口都是滿滿療癒。

圖／取自拉亞漢堡臉書粉絲團
圖／取自拉亞漢堡臉書粉絲團

此外，拉亞漢堡與 PEKO 聯名活動 也掀起門市熱潮，不僅推出多款可愛聯名餐點，更同步祭出「日本單人來回機票抽獎」。第二張機票已由中壢環東中山店幸運得主抱走，而活動仍持續進行中！即日起至 2025/11/24，只要使用 LAYA NOW APP 單筆線上支付滿 $200，並包含任一 PEKO 聯名餐點，即可獲得抽獎資格。人氣品項包含 XL 卡啦炸雞漢堡、草莓煉乳乳酪貝果與北海道鮭魚芝加哥堡，邊吃邊累積幸運值，下一張飛往日本的登機證也許就是你的，趕快吃起來！

圖／取自拉亞漢堡臉書粉絲團
圖／取自拉亞漢堡臉書粉絲團

