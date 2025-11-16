三商巧福買1送1！吃牛肉麵免費送「隱藏版乾拌麵」 單人吃飽飽「牛肉壽喜飯套餐」也只要195元
三商巧福買一送一！三商餐飲時常推出專屬優惠，新推出領券享「買套餐再送主餐」及「經典飯品單人套餐」200元有找等好康。
會員專屬福利來了！三商巧福即日起推出「半筋半肉牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料」免費送「番茄肉醬乾拌麵」的優惠，特價只要265元（原價360元）；單人用餐則有「超大盛牛肉壽喜飯+現燙青菜+中杯飲料」特價195元（原價265元）。
只要加入三商i美食卡APP會員即可免扣點免費領取優惠券，領券時間自即日起至11/21，兌換期間則至11/27。需注意的是，中壢站、南投站、西螺南及西螺北等4家門市不適用。
三商巧福 快閃時光優惠資訊
優惠內容：
【超大盛牛肉壽喜飯+現燙青菜+中杯飲料】特價195元（原價265元）
【半筋半肉牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料】贈【番茄肉醬乾拌麵】特價265元（原價360元）
領券時間：即日起～2025/11/21
兌換時間：即日起～2025/11/27
備註：更多活動詳情依APP顯示及現場為準
