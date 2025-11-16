三商巧福買1送1！吃牛肉麵免費送「隱藏版乾拌麵」 單人吃飽飽「牛肉壽喜飯套餐」也只要195元

日本東京銀座的人氣三明治名店 Ginza Sand 今年冬季正式登陸台北，於 11 月 20 日至 12 月 31 日 期間快閃進駐 台北晶華酒店 2 樓上庭酒廊。主打以「職人油炸工法」結合高級食材的奢華三明治，從玉子、豚肉到 A5 和牛都以精準溫度油炸，打造酥香外衣與柔嫩內餡的多層次口感。這次快閃除了帶來銀座同步的人氣款，更推出台灣限定口味，並提供內用與外帶兩種方式，方便饕客輕鬆品嚐。

2025-11-15 11:01