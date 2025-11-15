連續5天「買一送一」！ 麵屋一燈插旗台中「文心秀泰店」 搶吃限定「奶白菌菇拉麵」、3大開幕優惠一次看

被譽為「東京拉麵之王」、以濃厚雞湯拉麵聞名的麵屋一燈，在台展店腳步相當積極，繼11月初才拓展台南首店，最新消息，接續開出全台第8家門市、也是台中第3家門市「文心秀泰店」，台中拉麵粉快衝！

圖／麵屋一燈提供

麵屋一燈再度進軍台中，選在文心秀泰影城於11/15正式開幕，新店延續品牌的日式木質簡約風格，並全面升級座位與吧檯設計，讓饕客能近距離欣賞職人熬湯、擺麵的過程，享受更有臨場感的用餐氛圍。

圖／麵屋一燈提供

此次文心秀泰店更推出全新限定款「奶白菌菇培根拉麵」（298元），靈感源自社長坂本幸彥的法餐背景，將西式濃湯概念融入日式拉麵，以燉煮出的奶白菌菇湯底搭配燻骨腿、綜合香料與起司粉，入口香醇濃郁、層次豐富，打造出截然不同於傳統拉麵的跨界風味。

為慶祝開幕，麵屋一燈也同步釋出多重優惠：11/19前到店消費可享全單88折，現場掃碼還能領取「買一送一券」乙張(每人限領一次、11/30前有效、數量有限)；自11/20至12/15期間，凡點用這款限定「奶白菌菇培根拉麵」，還能再獲得一張「拉麵第2碗半價券」，隔日即可使用、有限效期30天。

圖／麵屋一燈提供

