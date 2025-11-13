等到「得正」新優惠了！滿額贈「大杯人氣飲品」、滿450再折100 優惠時間、點法搶先公開

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／得正粉專
圖／得正粉專

得正優惠來了！人氣手搖「得正」即將再推優惠，包含滿額贈新人氣王飲品、滿450現折100等折扣，好康開跑到12月初。

圖／得正粉專
圖／得正粉專

終於等到「得正」！歡慶Uber Eats九週年，11/17至12/7，於外送平台Uber Eats點購得正消費滿299元即贈「馥莓蕎麥綠寶(L)」；11/24至12/7，輸入【九愛喝得正】滿450元再折100元，全會員適用。

蕎麥綠寶系列。圖／得正官網
蕎麥綠寶系列。圖／得正官網

得正「馥莓蕎麥綠寶」喝得到桑葚、藍莓和覆盆子果香，結合蕎麥綠國寶，入喉清爽，且為零咖啡因，不怕喝了睡不著。

