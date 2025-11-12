「高雄鹹酥雞嘉年華」強勢回歸了！65間店家 還有人氣手搖飲保證吃到「罪惡感」

高雄準備又多了一份罪惡感香氣！全台愛吃炸物的人準備集合，「2025 高雄鹹酥雞嘉年華」強勢回歸，將於11月15日至11月16日在高雄大遠百「追夢廣場」熱鬧登場。今年以「鹹酥雞×冰涼飲品」為主題，現場將集結超過65間店家，從老字號台式炸物、人氣連鎖品牌，到主打創意異國調味的小店通通到齊，彷彿把高雄、台南與台北的口味一次搬進市中心。無論是鹹香酥脆的雞排、爆汁雞腿塊，還是撒上胡椒粉與蒜片的台式經典風味，都將在活動現場飄香四溢，吸引饕客「聞香下車」。

圖／取自高雄旅遊網官網

圖／取自高雄旅遊網官網

值得一提的是，本次嘉年華不僅美食陣容堅強，更首次邀請飯店品牌、在地排隊名店共同參戰，推出期間限定口味與聯名炸物，讓人吃得到新鮮感。同時也貼心照顧蔬食者，現場特設素食炸物專區，像是香酥杏鮑菇、酥炸豆腐塊、特調醬料蔬食拼盤等，讓不吃肉的民眾也能盡情享受「咔滋咔滋」的快感。此外，活動中還搭配水果茶、台式復古手搖飲、以及微醺特色調酒吧台，讓大家一邊吃、一邊喝、一邊感受高雄最迷人的悠閒節奏，週末就該這麼過。

圖／取自高雄旅遊網官網

圖／取自高雄旅遊網官網

活動現場更規劃親子趣味體驗與小型街頭音樂表演，午後到夜晚都能感受自在愉快的氛圍。搭乘高雄捷運前往也相當便利，從「三多商圈站」1號出口步行即可抵達，外地旅客也能輕鬆安排成「高雄一日吃喝行程」。無論你是鹹酥雞的死忠粉，還是想找尋新口味的風味探險家，都不妨趁這次嘉年華好好大吃一場。高雄人已經準備好，等你一起來「炸」出最罪餓的週末！

圖／取自高雄旅遊網官網

圖／取自高雄旅遊網官網

圖／取自高雄旅遊網官網

