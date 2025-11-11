「黃金楓秘境」登場！這一處免門票直接成爲打卡熱點

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友yijiun_lee授權提供
圖／ig網友yijiun_lee授權提供

秋末冬初，桃園復興一處悄悄走紅的「黃金楓農場」，在陽光照射下整片樹葉化作金黃，像是一條會發光的隧道，走進去彷彿瞬間到了日本的銀杏大道。此景自 2024 年石秀灣花彩節曝光後成為拍照熱點，低矮的樹林讓旅客更容易捕捉滿版金黃照，是近期北台灣不必南下也能賞楓的好去處。 ￼

圖／ig網友yijiun_lee授權提供
圖／ig網友yijiun_lee授權提供

而交通與實用資訊，黃金楓農場位於桃園市復興區羅馬路四段221號（興昌商店對面巷子內，進入約150公尺即可抵達），座標 24.802225, 121.306513；門票免費，建議導航「石秀灣花彩節」較容易到達。由於巷內路窄、會車不易，官方與在地媒體建議將車停放於羅馬公路旁再步行入內，或安排順遊松樹林碼頭、美腿山遊憩區與高遶天空吊橋等附近景點，規劃半日行程最為舒適。 ￼

圖／ig網友yijiun_lee授權提供
圖／ig網友yijiun_lee授權提供

至於最佳拍攝時間為午後陽光斜照，金色更飽和；現場常見花海（如波斯菊）與花彩節活動同步舉辦，若要避開人潮可選平日造訪。由於多為在地私有或季節性景觀，建議尊重農場管理與在地居民，勿跨越臨時圍欄或踩踏植栽，留下美好回憶也保留美麗場域給下一位旅人。 ￼

圖／ig網友yijiun_lee授權提供
圖／ig網友yijiun_lee授權提供

賞楓 吊橋 銀杏 波斯菊 公路
