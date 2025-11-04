澎湖打卡新地標！ 「天使之翼」年底亮相 後寮天堂路升級+夢幻海景拍到爆
澎湖打卡新亮點！人氣秘境「後寮天堂路」不只延伸無敵海景，年底還要迎來全新夢幻裝置「天使之翼」。由澎湖縣政府旅遊處打造的新地景藝術，結合當地文化與自然景觀，預計年底完工亮相，讓旅人除了踏浪看海，還能拍出滿滿仙氣感的打卡美照！
澎湖縣政府旅遊處為強化後寮天堂路的旅遊體驗，向交通部觀光署爭取2,000萬元經費，推動「後寮天堂路景點廊帶亮點營造工程」。這項工程預定於今年底完工，重點之一就是在天堂路尾端打造象徵純淨與自由的「天使之翼」裝置藝術，未來將成為遊客拍照打卡的新地標。
後寮天堂路看海秘境，近年以浪漫的延伸海天線景觀爆紅，但由於道路狹窄、無法雙向會車，為了兼顧交通與環保，當地社區特別導入低碳慢速電動車接駁。
為結合結合白沙鄉的地方故事與產業特色，除了天使之翼，工程也在後寮遊客中心左前方新設一座外觀宛如小城堡的休憩亭，內部規劃在地農特產展售區、休息空間與公廁設施，讓遊客賞景同時也能輕鬆補給，順手帶點澎湖伴手禮回家。
